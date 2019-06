Destinarán 52 mdp contra sargazo

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Marina acusaron que en administraciones anteriores se hacía negocio con el combate al sargazo.

Tras anunciar que el Gobierno está listo para invertir 52 millones de pesos para enfrentar el problema, el titular de la Marina, José Rafael Ojeda, denunció que en el sexenio anterior se realizaron "componendas" para hacer frente al fenómeno.

Ahora se atenderá, dijo, como un problema de Estado y no como un negocio, sin realizar contratos con empresas.

"No todo es dinero, porque desgraciadamente en el sexenio pasado, no es porque hablemos del pasado, pero se invirtió mucho dinero, todo era contratos, todo era componendas y no se resolvió el problema", dijo.

"El sargazo no es un problema, es una situación que estamos enfrentando en el Gobierno y la Iniciativa Privada".

Ojeda informó que la Marina construirá su propias embarcaciones sargaceras con un costo de 6 millones de pesos, y no los 15 millones que cuestan las que están en el mercado.

En conferencia de prensa en Cancún con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios, el mando explicó que remolcarán un barco en Baja California para llevarlo hasta Manzanillo y ponerlo a trabajar.

Sin dar detalles, el titular de Semar aseguró que se realizó la compra de un barco en el sexenio pasado, pero que no ha sido localizado.

Según el Secretario, 995 kilómetros de playas están afectados en la entidad, pero no se comprarán sargaceras ni van a licitar con empresas para que pongan barreras.

En su intervención, el Presidente López Obrador también acusó que en el pasado se atendió este problema como un negocio.

"Nosotros tenemos la seguridad de que vamos a resolver, sin problemas, este asunto", sostuvo.

"¿Qué pasaba, por qué no se atendía bien? Porque se preocupaban, pero no se ocupaban y había siempre actos de ineficiencia en la atención del problema. Incluso, de manera irresponsable, hasta se declaraban emergencias, alertas, porque lo que buscaban era que se pudiese contratar sin licitar y hacer negocio con el problema. Ya eso se terminó, por eso voy a sostener que no hay problema".

El Mandatario federal convocó a los turistas extranjeros a visitar Quintana Roo, e insistió en que lo del sargazo es un asunto menor.

"Visiten Quintana Roo, es el paraíso, es un edén, uno de los estados más bellos del País y uno de los sitios turísticos más importantes del mundo", dijo.

"Lo del sargazo es un asunto menor".

Refirió que, en el extranjero, lo que más recuerdan es Cancún y la Riviera Maya.

"No me gusta usar la palabra porque es mercantil y utilitaria, pero Cancún es la marca más conocida en el mundo", aseveró.

También presente en la conferencia, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, destacó la coordinación con la Secretaría de Marina para enfrentar el arribo de sargazo a las costas de la entidad.

El Gobernador planteó la necesidad de que el trabajo coordinado sea a mediano y largo plazos.

"En cuanto a ocupación hotelera, no hemos tenido una afectación, sólo en los servicios que se dan en la playa, los tours, club de playa y restaurantes de playa son los que han resentido, no se ha dado en ocupación hotelera, pero puede darse por lo que se presenta en las playas y es lo que debemos evitar que se presente el problema en las próximas dos temporadas", respondió a pregunta expresa.