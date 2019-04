Destituyen a secretario del Trabajo de Querétaro por soborno de 100 mil pesos

Luego de ser acusado de recibir un supuesto soborno de 100 mil pesos y proferir amenazas, el secretario del Trabajo del estado de Querétaro, José Luis Aguilera Rico, fue despedido.



En varios medios se difundió un video en el que se ve al exfuncionario señalando que recibió sobornos por parte del Sindicato de Transportistas Astrac para hacer gestiones a favor de los transportistas, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.









































































































































































“Yo con mi dinero no tengo ningún problema, te doy al rato los cien mil pesos (…) A mí me vale m#$# si me graban o no me graban. Yo pierdo mucho dinero siendo secretario, gano más dinero afuera que aquí. Así de fácil”, se escucha decir al exservidor público donde acepta tener el dinero en su poder y estar dispuesto a regresarlo.





El gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, dijo que esta semana espera nombrar a un encargado de despacho para atender las actividades de la Secretaría. Así mismo se pidió a Contraloría y a la Fiscalía levantar la investigación correspondiente.









“Nadie por encima de la Ley y desde muy temprano actúe. Lo primero que hice al ver muy temprano esta noticia es separarlo del cargo, esto es una llamada de atención y no nada más eso, sino que hablé con el contralor para que inicie todo un trabajo de contraloría y una petición a la Fiscalía para que haga el trabajo. Y esto es para que si alguien se atreve que ponga sus barbas a remojar”, sostuvo el gobernador.









