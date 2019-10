Detallan cronología de operativo en Culiacán

Ciudad de México— El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer la cronología del operativo fallido en Culiacán, donde se dejó libre a Ovidio Guzmán, hijo del 'Chapo'.

Detalló que el 9 de octubre salieron fuerzas de la Ciudad de México rumbo a Culiacán, donde se ubicó al presunto criminal.

Posteriormente, el 17 de octubre a las 14:00 horas se confirmó la presencia de Ovidio Guzmán en un inmueble de Culiacán, por lo que se alistó operativo.

La operación para su captura comenzó alrededor de las 14:30 horas, por lo que se rodea inmueble donde se encontraba el hijo del capo con su familia, ubicado en José Muro Pico, del fraccionamiento Tres Ríos.

A las 14:50, indicó el titular de Sedena, se reportaron las primeras agresiones a balazos contra elementos de las fuerzas armadas.

Durante los ataques se usaron vehículos con armamento calibre 50.

El secretario reveló un video de la detención de Ovidio Guzmán en su domicilio durante el operativo.

A las 15:15 horas, señaló, Ovidio salió al estacionamiento del inmueble, donde elementos de las FA lo detienen y lo invitan a persuadir a sus hermanos para detener las agresiones debido a que se estaba poniendo en riesgo a la población.

En el video se muestra a elementos del operativo en una entrada del domicilio y, posteriormente, los inquilinos, entre ellos el hijo de Joaquín Guzmán, salen del inmueble y se entregan a autoridades.

"Sal, sal, sal Ovidio", dice uno de los elementos.

"¿Traes armas?", le cuestiona. "No ya no", responde el hijo del capo.

"Ya no quiero que haya desmadres, por favor", pidió el 'Chapito' por teléfono mientras se encontraba detenido, de acuerdo con las imágenes mostradas durante la conferencia del presidente López Obrador.

"Ya paren todo", insistió en reiteradas ocasiones.

Durante la llamada telefónica con su hermano, subrayó el secretario Sandoval, éste le establece que no va a cesar las acciones e incluso lanza amenazas contra militares.

Los primeros elementos castrenses heridos debido a las agresiones de grupos armados en esa ciudad se reportaron a las 15:25 horas.

El secretario señaló que, a las 15:45, el Gabinete de Seguridad informó al presidente López Obrador sobre los hechos en Culiacán.

Alrededor de las 15:50, vehículos con gente armada rodearon las Bases Militares de Operaciones en Cosalá, Costa Rica y El Fuerte y se registró la retención de elementos castrenses.

Posteriormente, a las 17:04 horas, indicó, se registraron agresiones, despojo y quema de vehículos en diferentes puntos de la ciudad y la fuga masiva de reos del penal de Aguaruto.

"A las 18:49, por decisión del Gabinete de Seguridad se determina retirar a las fuerzas que realizaban la operación y a las 19:17 la estructura delictiva libera al primer Oficial y a la Cuarta Tropa", dijo el titular de Sedena.

En tanto, a las 18:45 el presidente se trasladó de la Ciudad de México a Oaxaca y 45 minutos después el Gabinete de Seguridad emitió el primer mensaje por los hechos ocurridos.

El secretario Sandoval informó que en el operativo, criminales intentaron sobornar al comandante de la fuerza de intervención con 3 millones de dólares y al no aceptar, fue amenazado de muerte él y su familia.

Dijo que miembros de la delincuencia ofrecieron a grupos crimianles de Sinaloa recursos para participar en las agresiones a los militares.

Afirmó que la Defensa Nacional designó a un equipo de la Fiscalía militar para iniciar las carpetas de investigacion si se infringió la disciplina militar.

Las agresiones

El titular de la Sedena dio una relatoría de las agresiones que sufrieron los militares por parte de los delincuentes. El mando dejó en claro que en los lugares había población.

La primera agresión a militares se dio en la casa que se tenía en vigilancia, en la que estaba Ovidio Guzmán, el hijo del 'Chapo'. Fueron ataques de frente, de costado y por retaguardia.

La segunda fue a personal de la Guardia Nacional que estaba en la zona del Estadio y buscaba desplazarse hacia la casa. En el lugar murió un elementos de la Guardia y 8 elementos de tropa resultaron heridos.

La tercera fue a personal del 110 batallón en otra avenida elementos de tropa, en la que hubo heridos.

La cuarta fue al comandante de la Novena Zona Militar que se dirigía a la caseta de Costa Rica, en la que había delincuentes y habían retenido a personal militar. Hubo un elemento de tropa herido.

Después hubo una agresión a la Unidad Habitacional Militar de Culiacán. En este lugar se lanzaron granadas que no explotaron. En la zona estaba un elemento de tropa con niños que estaban jugando. Cuando inició la agresión el sargento unió a los niños y buscó ponerlos a salvo.

Cuando los criminales entraron a la Unidad Habitacional el sargento les comentó que estaba con niños y los delincuentes lo retuvieron, dejando ir a los niños. En departamentos había derechohabientes y algunos alcanzaron a salir. En la zona de departamentos los delincuentes lanzaron otra granada, la cual tampoco estalló.

La sexta agresión fue a un comandante que se dirigía a apoyar a la Unidad Habitacional.

La séptima fue en la zona de Jesús María a un vehículo oficial que criminales detuvieron en un retén, donde le registraron sus documentos.

La octava se registró en la caseta de Costa Rica, en donde militares que custodiaban autotanques fueron detenidos por criminales que los retuvieron.

En el puesto "Estación Sufragio" se dio otra retención de militares, que se desplegaban a la casa en la que estaba Ovidio Guzmán.

La décima agresión se dio en El Fuerte, donde hay una pista que es resguardada para evitar aterrizajes ilícitos, y en ese lugar también se evitó que elementos se dirigieran a la zona en donde estaba la casa donde estaba el 'Chapito'.

Otra agresión se dio a un helicóptero MD que fue agredido al hacer apoyo a las fuerzas de tierra.