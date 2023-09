Detectan 2.4 veces más emisiones de metano en México

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Las emisiones de metano en México son 2.4 veces mayores a las que se registraron en el Inventario Nacional de Emisiones de 2021 que elabora el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), de acuerdo con la organización Environmental Defense Fund (EDF).

Se calcula que en el País se tuvieron emisiones de metano por 1.3 millones de toneladas anuales en 2021, cifra 2.4 veces mayor a las 542 mil toneladas que se consideraron en el reporte de Inecc.

Daniel Zavala, científico senior de EDF, explicó que los cálculos de emisiones -específicamente de metano- no son lo suficientemente exactas ni en las cifras oficiales debido a que no se tienen una herramienta específica que permita hacer un cálculo más certero, y que de no lograr mitigarlas sería "poner el acelerador" al calentamiento global y sus efectos.

"En cada lugar donde medimos de manera directa las emisiones de metano, encontramos que las dimensiones son mucho más altas de lo que aparecen reportes oficiales. No es que el inventario mexicano tenga algún problema, tiene que ver con la dificultad donde aparecen las emisiones de metano que muchas veces son de manera impredecible y aleatoria.

"El 30 por ciento del calentamiento global que experimentamos hoy en día es responsabilidad del metano, porque es mucho más potente como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono, más de 80 veces en los primeros 20 años de emisión", explicó durante la presentación de Detección Satelital de Emisiones de Metano, organizado por EDF.

Destacó que la crisis climática es un problema presente que ya se observa en los incrementos de las olas de calor, en la frecuencia y fuerza de fenómenos naturales; por lo que las metas internacionales en cuanto a incremento a la temperatura del planeta, que se busca no rebasar los 1.5 grados, ya está al límite, pues actualmente se está cerca de los 1.3 grados.

Para contribuir con la medición, el próximo año la organización pondrá en órbita un satélite que se enfocará específicamente en medir las emisiones de metano a nivel mundial, con la finalidad de poder desarrollar acciones específicas para su mitigación.

Al cuestionar si la información que se genere con el nuevo satélite podrá ser vinculante para los reguladores que sancionan lo relacionado con emisiones en las empresas, Shareen Yawanarajah, Directora para la Transición Energética de EDF, explicó que casi todos los reguladores son agencias gubernamentales en las que suele ser muy complicado agregar más información o parámetros de medición a los que ya contemplan.

"Todas esas acciones se basan en la ley por reglamentaciones y regulaciones. Entonces para poder saber si estas compañías están cumpliendo con la regulaciones y qué se debe hacer con esas fuentes de emisiones es que la información sea transparente", concluyó.