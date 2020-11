Detectan a 'supercontratista' con 250 mil trabajadores

Cd. de México (12 noviembre 2020).- El Gobierno federal detectó a un grupo empresarial de subcontratación con más de 250 mil trabajadores que son puestos a disposición de otras compañías para que puedan evadir responsabilidades laborales.

Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, explicó que el grupo fue descubierto al realizar operativos para conocer el modus operandi de las empresas que han abusado del esquema de outsourcing contemplado en la legislación vigente.

"Se han hecho varios operativos, hay sanciones y procedimientos tanto administrativos como penales, pero lo más importante es que nos permitió conocer el modus operandi", dijo.

"Hay solo un grupo empresarial de subcontratación que cuenta con más de 250 mil trabajadores, que no tiene o no se dedica ninguna actividad productiva, sino que transfiere esos trabajadores a otras empresas para que éstas puedan evadir sus responsabilidades".

Notas Relacionadas

Lanzan iniciativa para prohibir subcontratación de personal

Sin mencionar nombres, la funcionaria puso como ejemplo el caso de un hotel de Cancún, en donde se encontró que el 99.7 por ciento del personal era subcontratado a otra empresa, ya que sólo dos de los 802 empleados tenían una relación laboral directa con el propio hotel.

"Un ejemplo real para que podamos ver cuál es el esquema, en un hotel de Cancún, en Quintana Roo, encontramos 802 trabajadores, de ellos únicamente dos estaban reconocidos como trabajadores del hotel, operaban 14 empresas de ser contratistas pagadoras, en las cuales se distribuían el resto, los 800 trabajadores restantes", reveló.

"De esos 700 trabajadores ubicamos que 40 trabajadores no estaban registrados en el Seguro Social, trabajaban en la informalidad, 762 trabajadores estaban registrados con falsos salarios mínimos, ninguno de los trabajadores conocían y reconocía a las empresas que les pagaban y todos estaban obligados a contratar cada tres meses con distintas empresas subcontratistas".

Durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria alertó sobre el riesgo que representa que un trabajador no tenga conocimiento de la empresa que paga su salario, ya que, en caso de incumplimiento, no tendrá posibilidades para realizar un reclamo legal.

"El problema de no saber qué empresa lo tiene contratado es que, si al trabajador no le pagan su salario o lo corren sin alguna justificación, no tiene a quién exigirle y en una posible demanda incluso resulta que la empresa o no tiene patrimonio o la empresa ya no existe porque son empresas fantasmas que se crean y desaparecen precisamente para evadir responsabilidades", denunció.

"Este esquema es el que vemos multiplicado en diferentes sectores alrededor del País".