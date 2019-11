Detectan anomalía millonaria a Seduvi

Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Ciudad de México reveló anomalías por 656 millones de pesos en los Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) que autoriza y controla la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Los SAC son instrumentos de desarrollo urbano mediante los cuales se autoriza a privados construir desarrollos inmobiliarios en un polígono a cambio de infraestructura para la Ciudad.

"El sujeto fiscalizado (Seduvi) no acreditó haber recibido las aportaciones financieras o en especie por un monto de 656,211.8 de pesos a que estaban obligados los desarrolladores de los SAC Granadas, Distrito San Pablo y Alameda/Reforma", señala el documento.

Se trata de 12 proyectos en los que no se acreditó la entrega de aportaciones pactadas, o que estos se hayan destinado a obras y proyectos en beneficio de dichos polígonos.

La mayoría de estos corresponden al SAC Granada, entre ellos Lago Neuchatel 7, 9, 13 y 21 y Ejército Nacional 769, en los que no se acreditó la realización de obras de mejora y aportaciones; así como Mariano Escobedo 218, Lago Rodolfo 49, Oficinas Río San Joaquín, Laguna de Términos 293, Moliere 46 y Lago Andrómaco 1.

Desde su comparecencia ante diputados del Congreso local, la actual Secretaria de Desarrollo Urbano, Ileana Villalobos, destacó que en el caso del SAC Granada, el más conocido, existían adeudos millonarios.

Adicionalmente, la Seduvi no encontró documentación para comprobar que existiera una solicitud de constitución de dicho instrumento ni Bolsa de Usos de Suelo e Intensidad de Construcción.

En otros SAC, como el de Alameda/Reforma y Distrito San Pablo no se constituyeron contratos de Fideicomiso; en el caso de La Mexicana, en Santa Fe, tampoco se acreditó el pago de la contraprestación correspondiente a este año por parte del concesionario.

El mes pasado, el Gobierno capitalino dio a conocer que el ex secretario de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, se encuentra bajo investigación por uso de recursos relacionados con la Reconstrucción.