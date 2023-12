Detectan liberación extrema de metano en Durango

Tomada de X / Una liberación extrema de metano ocurrió desde el gasoducto El Encino-La Laguna en Durango en mayo de 2019, según estudio de Harvard

Ciudad de México.- Científicos de la Universidad de Harvard detectaron que una liberación extrema de metano (un potente gas que contribuye al calentamiento global) ocurrió desde el gasoducto El Encino-La Laguna, ubicado en Durango, el 12 mayo de 2019.

A lo largo de tres horas se emitieron entre mil 130 y mil 380 toneladas métricas de dicho gas de efecto invernadero (GEI), de acuerdo con su estudio publicado en la revista científica "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).

Los investigadores apuntaron a una estación de válvulas de bloqueo de tuberías como responsable de la liberación. Es usada para aislar secciones del gasoducto mientras se realiza mantenimiento, se apaga ante emergencias o para liberar exceso de presión, detalla el documento.

Se considera al metano como un potente GEI porque su potencial de calentamiento global es más 80 veces mayor que el del dióxido de carbono (CO2) durante 20 años tras ser liberado a la atmósfera, apunta el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO, por sus siglas en inglés), que es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Los especialistas pudieron detectar la liberación en Durango al monitorear el Satélite Geoestacionario Operacional Ambiental (GOES, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que provee imágenes de América cada 5 o 10 minutos. Ya que es un gas invisible para el ojo humano, descubrieron columnas de metano en las bandas espectrales infrarrojas de onda corta generadas por el satélite.

Si bien los científicos tomaron la liberación del 12 de mayo como caso de estudio porque produjo la columna de metano más fuerte en los registros del instrumento TROPOMI a bordo del satélite Sentinel-5 Precursor, no se trató de un incidente aislado.

También detectaron otras columnas provenientes de tres diferentes estaciones de válvulas de bloqueo a lo largo del mencionado gasoducto durante 11 días distintos del 7 de abril al 24 de mayo de 2019.

El Encino-La Laguna fue promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su diseño, construcción, operación y mantenimiento fue adjudicado a la empresa Femaca Pipeline El Encino, según información publicada en la plataforma Proyectos México.

La estudio fue apoyado por el IMEO y contó con financiamiento de la NASA. Además de Harvard, otras universidades involucradas fueron ETH Zürich de Suiza y la Universidad Politécnica de Valencia, localizada en España.