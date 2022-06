Detectan transas en cobro de peaje

Agencia Reforma / La carretera, en Edomex recorre el poniente del Valle de México

Ciudad de México.– Caminos y Puentes Federales (Capufe) registró irregularidades por casi 40 millones de pesos en la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros hallazgos reportados por el Órgano Interno de Control (OIC) en esa entidad, las pérdidas por corrupción ascendieron a 18.3 millones de pesos durante 2021.

Reconoce AMLO anomalías

La auditoría aún se mantiene reservada bajo el argumento de que no está concluida, por lo que no se conocen los detalles; sin embargo, el pasado 24 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que existen anomalías en las casetas de las autopistas que tiene a su cargo Capufe.

“Volví a pedirle el informe a Elsa Veites (directora general de Caminos y Puentes Federales), y la verdad es que me convenció de que había corrupción en las casetas, no en todas. Me presentó pruebas de que cobraban y no ingresaba el dinero, y me demostró de que a partir de los cambios (de personal) aumentó considerablemente el ingreso de Capufe”, indicó al justificar el despido de empleados.

La autopista Chamapa-Lechería es una vía de cuatro carriles con 36.1 kilómetros de longitud, que recorre el poniente del Valle de México y por la cual transitan diariamente cerca de 100 mil vehículos que dejan un ingreso anual de alrededor de 800 millones de pesos.

Otra irregularidad reportada son fallas en equipos de impresión instaladas en la casetas de peaje y por las cuales Caminos y Puentes Federales no impuso al proveedor el servicio de mantenimiento, en este caso Simex Integración de Sistemas, S.A.P.I. de C.V., las penas convencionales pactadas, las cuales ascendieron a 20.5 millones de pesos.

Problemas en cada auditoría

Durante el primer trimestre de este año, el OIC realizó cuatro auditorías a distintas áreas de Capufe y en todas encontró irregularidades.

Pese a que todavía no se dan a conocer los documentos, se reportó que entre los hallazgos encontrados están equipos de modernización no instalados, sin operar, no localizados y siniestrados.

También está el incumplimiento a la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos, así como a los registros en el Sistema electrónico de Información Pública Gubernamental, CompraNet.

