Detención de Cienfuegos, muestra de descomposición: AMLO

Diego Bonilla/ Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la detención del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico, es un hecho lamentable e inédito.

Señaló que la captura es una muestra de la descomposición del régimen durante lo que llamó el periodo neoliberal.

"Esta es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el País durante el periodo neoliberal", expuso en conferencia mañanera.

"Yo dije siempre que no era solo una crisis, era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo. Y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición, que se fue gestando de tiempo atrás".

Reiteró que el principal problema del País es la corrupción y que todos los que resulten involucrados en el caso de Cienfuegos, que sean parte del actual Gobierno, serán retirados y puestos a disposición de las autoridades de ser necesario.

"Quiero decir que, como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados, en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el Gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y -si es el caso- puestos a disposición de las autoridades competentes", apuntó.

El presidente indicó que las acusaciones deberán se probadas antes de hacer juicios y que los motivos de la detención se darán a conocer a las 14:30 horas de EU.

"Desde luego, todo esto debe probarse, no podemos adelantar vísperas, no podemos hacer el juicio sumario, son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa", comentó.

Recordó que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, también está detenido en Estados Unidos, acusado de nexos con el crimen organizado.

Sabía AMLO de indagatoria contra Cienfuegos en EU

El Mandatario federal comentó que la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, le informó desde hace 15 días que existía una investigación de autoridades de aquel país contra el General Cienfuegos.

No obstante, descartó que en México exista una indagatoria contra el ex titular de la Sedena.

"A mí me informó hace 15 días la Embajadora de México en Estados Unidos que se hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo y que involucraba al señor General Cienfuegos, pero no había nada oficial", dijo.

"No existe ninguna investigación en México en contra del General Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico, no existe. Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos, que tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera".

...Y defiende a actuales titulares de Sedena y Semar

López Obrador aseguró que las Fuerzas Armadas de México constituyen una garantía para mantener la paz y la tranquilidad en el País y no serán debilitadas ante la detención del General Cienfuegos.

"También, quiero decir que estoy absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas de México son instituciones, en este caso la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, fundamentales para el desarrollo de nuestro País, son pilares del Estado mexicano, son tan fuertes que ni estos asuntos en lamentables, como es el involucramiento de un Secretario de la Defensa en caso de narcotráfico, las debilita", expuso.

Insistió en que tiene toda la confianza en los actuales titulares de Sedena y Marina, pues indagó previamente sus antecedentes y su honorabilidad.

"Quiero también decir que le tengo toda la confianza al actual Secretario de Marina y al actual Secretario Sandoval. Me tocó elegir a los dos, hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos, investigué sobre sus antecedentes, sobre la honorabilidad y los dos se caracterizan por ser incorruptibles", afirmó.

"En el caso particular del General Luis Cresencio Sandoval González, lo propuse luego de hacer una investigación a fondo y no surge su nombramiento de los que se proponían en ese entonces por parte de la Secretaría de la Defensa; es decir, no fue propuesto el General Sandoval por el entonces Secretario de la Defensa".