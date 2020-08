'Detención de 'El Marro' es muy importante'

Tomada de Internet

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la detención del líder huachicolero José Antonio Yépez, "El Marro", como "muy importante".

"Ya la Secretaría de la Defensa, con el apoyo del Gobierno del Estado, lograron esta detención que es importante, muy importante", manifestó.

"Hoy en la mañana me informaron como a las 6:00 de la mañana que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada".

En un video subido a sus redes sociales, López Obrador señaló que Guanajuato es el Estado más violento del País y concentra el 15 por ciento del total de homicidios.

"Cómo fue que creció tanto este..., al grado de que Guanajuato se convirtió en el Estado más violento del País. Tiene el 15 por ciento de los homicidios que se cometen en todo el País", dijo.

"Es decir, si hay 100 homicidios, 15 se cometen en Guanajuato en un día, y hay días de 20 homicidios, de 25 homicidios".

López Obrador afirmó que el fenómeno violento en la entidad creció al amparo de la impunidad, así como las complicidades y componendas con autoridades municipales y estatales.

Aunque destacó la captura del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, el Mandatario sostuvo que "desde luego" se tienen que seguir atendiendo las causas que originan la violencia.

"En primer lugar, que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, no darle la espalda a los jóvenes para que no los enganchen y no se los lleven los delincuentes", manifestó.

"En segundo lugar, que no haya corrupción y que no haya impunidad, que la autoridad no proteja a la delincuencia".

También es necesario, abundó el Presidente, acabar con la protección a una banda mientras se persigue a otra.

"La ley tiene que aplicarse por parejo, no a la corrupción, no a la impunidad y en todos los casos procurar recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la hacienda pública, lo que se le ha quitado al pueblo y a la Nación", añadió.

"Vamos a seguir adelante, por eso tengo mucha fe de que a pesar de esta pandemia del coronavirus que tanto daño ha causado, y a pesar de los pesares, vamos a salir adelante".

El presidente insistió en que no son iguales, pues se separó el poder económico del político, por lo que el Gobierno ya no está "secuestrado" ni al servicio de un grupo.

"No está al servicio de la delincuencia de cuello blanco ni al servicio de la delincuencia organizada, el Gobierno representa a todos, a ricos y a pobres", expresó.

"El Gobierno está comprometido a que haya justicia y que se acabe la corrupción; si limpiamos de corrupción al gobierno, si se acaba la impunidad, se va lograr el renacimiento de México".

'Los delincuentes dominaban'

López Obrador advirtió que en el pasado los delincuentes "dominaban" gracias al contubernio con autoridades, al grado de que tenían mucha influencia en el Gobierno federal e incluso compraban plazas.

"Está el caso de la delincuencia organizada, de cómo para que existan estos grupos, los cárteles que se dedican al narcotráfico y a cometer otros ilícitos, pues se da el contubernio con las autoridades", señaló.

"No había frontera, no había una línea divisoria, se vendían las plazas, entonces los delincuentes dominaban, incluso estaban a cargo de gobiernos municipales y también tenían mucha influencia en gobiernos estatales y, el colmo, en el Gobierno federal".

En el video grabado en Palacio Nacional, puso como ejemplo el caso del ex Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Advirtió que, según las acusaciones, García Luna simulaba que combatía al narcotráfico, pues perseguía a quienes no tenían a un acuerdo con el Gobierno federal, al tiempo que presuntamente protegía al cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Imagínense a qué grado se llegó, y está acusado de dar protección a uno de los cárteles, al Cártel de Sinaloa, y de perseguir a otros, o sea, simulaba que se combatía al narcotráfico, pero sólo a los que no tenían acuerdo con el Gobierno".

"Y se cometieron muchas atrocidades, se llevaron a cabo masacres, perdieron muchos la vida, entonces muchos crímenes cometidos al amparo del poder público, a la sombra del poder público, con impunidad absoluta".

López Obrador recordó que hace unos días el juez a cargo del caso de García Luna en Estados Unidos dio a conocer dos órdenes de presentación para dos ex colaboradores cercanos de García Luna en la SSP: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.

"Resulta que (ambos) fueron premiados en el Gobierno de Calderón como los mejores policías de México, o sea, fueron ejemplo", añadió sobre Palomino, quien fue titular de la División de Seguridad Regional de la extinta PF, y Pequeño, ex jefe de Inteligencia de la SSP.