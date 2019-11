Detienen a Edil de Puebla previo a su boda

Ciudad de México.- Felipe Patjane Martínez, Alcalde de Tehuacán, Puebla, fue detenido ayer en el Aeropuerto de la Ciudad de México por presunto peculado y abuso de funciones, de acuerdo con reportes locales.

Aunque existe una fotografía del político morenista detenido, hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción, la cual se presume giró su aprehensión ayer mismo, no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

Pese a ello, Sergio Patjane, padre del Munícipe, confirmó su detención al trasladarse a las instalaciones de la Fiscalía en el Municipio de Tehuacán, donde se encuentra a la espera de que se le inicie un proceso legal.

"Me robaron el teléfono, es la gente que nos cuida, además sufrí agresión física allá adentro y ni siquiera las manos he metido", reprochó a un medio local al ser expulsado de las instalaciones ministeriales.

Patjane Martínez se encontraba a unas horas de casarse con la ex directora de la dirección de Turismo municipal, Paulina Vargas Sobrado.

Al respecto, el Ayuntamiento desconoció esta detención y señaló que esperará que las autoridades ministeriales emitan una postura.

"Hasta este momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado oficialmente al Cabildo la situación legal del Presidente Municipal Felipe de Jesús Patjane Martínez", comunicó.

"El Cabildo de Tehuacán seguirá transmitiendo a la ciudadanía la información oficial, bajo el entendido de que se evitará afectar la labor de la Fiscalía General del Estado".

El pasado 6 de noviembre, la sindicatura municipal aprobó un proceso de revocación en contra del ahora detenido por presuntas irregularidades, entre las que destacan una deuda de 120 millones de pesos por malos manejos.

El proceso se encuentra en revisión en el Congreso estatal, donde políticos de su partido han considerado viable su salida, después de que el Gobernador Miguel Barbosa fue el que ventiló en un acto público la cantidad millonaria que se debe.

El Munícipe cuestionado respondió ese mismo día que la sesión de Cabildo en su contra fue ilegal y que su lejanía no era para huir de la justicia, sino para gestionar recursos en la Legislatura.

"Estoy enterado de lo que se ha suscitado en las ultimas horas, un Cabildo sin fundamento, un Cabildo completamente ilegal, estoy enterado también de todas las situaciones legales en las que podemos incurrir", expresó.

El morenista ganó las elecciones de 2018 con la coalición "Juntos Haremos Historia" y su cargo tendría que terminar hasta el próximo 2021.