Detienen a exsubsecretario de Sedesol

Ciudad de México.- El ex funcionario federal Juan Carlos Lastiri, señalado como partícipe del caso de la Estafa Maestra, fue detenido por autoridades federales en Zacatlán, Puebla, confirmó el Gobernador Miguel Barbosa.

El Mandatario dijo que el ex subsecretario de Sedesol fue trasladado este miércoles al Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México.

"Confirmado es que está detenido en el Reclusorio Oriente, la causa, los delitos que se le imputan, aún no han sido corroborados, todos suponen que es por asuntos relacionados por el manejo indebido de los diferentes programas federales", comentó a la prensa local.

"Es lo que se especula, es lo que puedo opinar, bueno, que se aplique la ley".

Desde temprana hora, se reportó que el político priista fue privado de su libertad por sujetos armados cuando realizaba ejercicio en la zona norte del Municipio de Zacatlán, de acuerdo a versiones de allegados.

Primero se aseguró que fue un presunto secuestro, y posteriormente, surgió la versión de su posible detención para atender delitos del fuero federal.

Sin embargo, hasta este momento ni la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla no han confirmado operativos de aprehensión contra el ex funcionario.

Lastiri fungió como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en Sedesol, entonces dirigida por Rosario Robles, quien se encuentra presa en Santa Martha Acatitla.