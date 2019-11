Detienen a extitular de Salud de Jalisco

GUadalajara.- Elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco detuvieron hoy en su domicilio al ex Secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, luego de negarse a declarar en dos ocasiones.

La detención se llevó a cabo luego de que un juez otorgó al Ministerio Público una orden de cateo para ingresar al domicilio del ex funcionario, quien fue denunciado por la actual Administración estatal por irregularidades que ascienden a 605 millones de pesos.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a grupo REFORMA que Cruces Mada sería trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, aunque cuenta con el Amparo de la justicia federal.

El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo, por su parte, que en el caso del ex titular de Salud espera que se haga justicia.

"Yo no quiero politizar ese tema, yo no tengo ánimos de venganza con nadie, simplemente lo que me gustaría es que en Jalisco aplicara la máxima de que quién la hace la paga", señaló el titular del Poder Ejecutivo.

"Que el Sistema Estatal Anticorrupción empiece a dar resultados creo que es una buena noticia para Jalisco".

Alfaro dijo que corresponde al Poder Judicial determinar si Cruces Mada incurrió o no en algún delito, aunque, a su juicio, sí habría elementos para procesarlo.

"Hay muchos elementos para pensar que lo que hizo el ex Secretario de Salud es un tema evidente", abundó Alfaro.

"Qué bueno que esté llegando ya a estas instancias y que los encargados de la agenda anticorrupción hagan su trabajo, creo que es la demanda, la exigencia que tenemos todos los Jaliscienses".

Las anomalías por 605 millones de pesos que se le señalan al ex Secretario de Salud se derivan de dos auditorías que practicó la Contraloría del Estado a la dependencia.

Entre las observaciones destacan la existencia de medicamentos caducos, así como diversas inconsistencias administrativas.