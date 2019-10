Detienen a Karime Macías en Londres

Ciudad de México.- solicitud de la Fiscalía General de la República, autoridades del Reino Unido detuvieron hoy en Londres a Karime Macías, la esposa de Javier Duarte contra quien solicitarán su extradición por un presunto fraude de más de 100 millones de pesos.

Fuentes del Gobierno federal informaron que Macías será puesta a disposición de la autoridad judicial británica y que existe la posibilidad de que pueda quedar detenida durante su proceso de extradición a México.

La solicitud de detención provisional con fines de extradición fue presentada por México al Reino Unido desde el 6 de julio de 2018, sin embargo, no fue sino hasta el pasado fin de semana en que las gestiones de la Cancillería mexicana destrabaron los trámites ante los británicos.

Los ingleses hasta ahora no habían dado cauce a la petición de extradición mexicana, en parte porque Macías había solicitado el asilo político.

No obstante, Marco Antonio del Toro, abogado de la veracruza, afirmó que su clienta no fue detenida.

Explicó que el viernes pasado le llegó un citatorio para que compareciera hoy a la 9:00 horas a una audiencia de extradición ante la autoridad judicial británica, en la cual se determinará si continúa o no en libertad su procedimiento.En mayo de 2018, la Fiscalía de Veracruz solicitó a la entonces PGR que emitiera una solicitud de petición de detención provisional con fines de extradición.

El procedimiento se deriva de una orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 122 millones desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

"Lo anterior, para dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el Juez de Control radicado en el distrito judicial con sede en Xalapa, quien la requiere por la probable participación en hechos constitutivos del delito de fraude específico, cometido en perjuicio del patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz", acusó la Fiscalía en ese entonces.

La denuncia refiere que los probables agravios que se señalan tuvieron lugar en 2011 y 2012, cuando por órdenes directas de Macías se simularon contratos de compra-venta con diversas empresas, que derivaron en fraude por un monto estimado en 112 millones 216 mil 820.36 pesos.

El ex Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo en varias ocasiones que de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General, Macías vivía de manera lujosa en Belgrave, Londres.