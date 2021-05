Detienen en Estados Unidos a implicado en caso Ayotzinapa

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que fue detenido en Estados Unidos un implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en 2014.

Dijo que el expediente fue entregado a México y fue turnado a las instancias correspondientes, para integrarlo a las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas.

"No estoy juzgando, no sabemos si es responsable o no, es un testigo y el expediente ya lo tiene Alejandro Encinas, subsecretario de gobernación, y va a estar también a disposición de la Fiscalía que se integró con este propósito", expuso el titular del Ejecutivo en rueda de prensa en Palacio Nacional.

El expediente también estará a disposición del grupo de expertos que apoyan al gobierno de México para esclarecer los hechos de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El titular del Ejecutivo, sin embargo, se negó a ahondar en la información que fue entregada a México por el gobierno estadounidense.

"No tengo más información y no quiero cometer una imprudencia en este caso. Es muy delicado el asunto y vamos bien en la investigación, muy bien, y quiero darle su lugar a Fiscalía", reconoció López Obrador.

Reiteró que en las investigaciones del caso Ayotzinapa se está actuando con rectitud, profesionalismo y con transparencia.