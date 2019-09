Deuda, impuestos, gasolinas… no subirán: López Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López aseguró a los mexicanos más pobres que el Paquete Económico 2020 garantiza todos los apoyos sociales puestos en marcha desde el inicio de su sexenio.

Al reafirmar que "sí funciona la fórmula de la austeridad y el combate a la corrupción" para generar ahorros, el presidente de México pronosticó que los empleos no faltarán y que la estabilidad económica no sufrirá alteraciones.

Por ello, pidió a los ciudadanos seguir confiando en su gobierno, ya que el dinero no se va "por el caño de la corrupción", sino que se destina al bienestar del pueblo.

"Está garantizado que no va aumentar la deuda pública, no ha aumentado ni aumentará el año próximo; está garantizado que no aumentan los impuestos (...) no va aumentar los precios de las gasolinas (...) está garantizado que vamos a mantener una política económica procurando no gastar más de lo que ingresa a la Hacienda pública; es decir, no va haber faltantes, no va haber déficit y esto nos permite que se mantenga estable el peso", señaló ante medios de comunicación.

En su mensaje dirigido a los mexicanos durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional en la que previamente, el secretario de hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez explicó los aspectos más relevantes del paquete económico del año que entra, el presidente destacó la importancia de Petróleos Mexicanos en el presupuesto con el propósito de continuar su rescate.

En ese sentido, recordó que en tan sólo 9 meses se ha logrado parar la caída de la producción petrolera de los últimos 14 años.

"En catorce años de manera permanente caía la producción de petróleo, así nos dejaron la situación en Pemex (...) Se estabilizó y ya empezamos a crecer la producción (...) sigo esperando que ofrezcan disculpas los que llevaron a cabo y apoyaron la reforma energética, engañando que iba a aumentar la producción de petróleo y fue al revés, lo contrario" expuso desde el salón Tesorería.

Destacó que sólo el año pasado la producción bajó 200 mil barriles diarios.

Es así que se prevé para el 2020 remontar ese negativo.

"A los que les parece que no vamos a poder: les digo que si se cayó 200 mil barriles diarios el año pasado la producción, ¿ por qué nosotros si estamos actuando con eficiencia, si se invierte más en Pemex, no vamos a levantar la producción en 200 mil barriles?" subrayó en su cuestionamiento.

También dejó claro que antes "prevalecían las transas y la calificación para Pemex era de diez" porque se invertía en el norte y en aguas profundas para buscar petróleo, a sabiendas de que es en aguas someras y en tierra donde se encuentra el combustible a costos más económicos.

"Vamos bien, no van a faltar los empleos, va haber trabajo, se va a buscar que haya empleo pleno, que ningún mexicano se quede sin la oportunidad de trabaja y que sean cada vez mejores los salarios" externó el presidente al recalcar que su Gobierno no alojará el paso.

En este rubro, dijo que el programa Sembrando Vida alcanzará los 400 mil empleos permanentes.

También felicitó al secretario de hacienda y a su equipo por el trabajo desarrollado en el paquete económico y sostuvo que ahora son los legisladores quienes "libremente decidirán" sobre la propuesta entregada este domingo en la cámara de diputados.

"No queremos que la cámara de diputados sea un tianguis, que cada quien decida y garantizar lo más importante: le llegue el presupuesto a la gente" demandó el presidente de la república al destacar que los moches forman parte del pasado cuando no interesaba el desarrollo del país.