Dialogan AMLO y Monreal en Palacio Nacional

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió esta mañana al senador de Morena Ricardo Monreal, quien también aspira a la candidatura presidencial de ese partido.

Es la primera reunión a solas que el Mandatario sostiene con una de las "corcholatas", tras el encuentro del lunes pasado con aspirantes, líderes de Morena y gobernadores de ese partido.

Al término del encuentro en Palacio Nacional, que duró alrededor de media hora, Monreal afirmó que se mantendrá en Morena "hasta la muerte".

Rechazó contender por la vía independiente y aseguró que fue una reunión de amistad en la que reforzaron el compañerismo y la lucha que comparten.

La "corcholata" rumbo al 2024 dijo que la próxima semana solicitará licencia para participar en el proceso interno, aunque no descartó competir por la Ciudad de México.

"Fue una reunión muy amable, agradable, me dio gusto verlo de buen sentido, de un humor y de una lucidez impresionante", expresó en breve entrevista afuera de Palacio.

-¿Qué platicó con él, de qué pendientes hay en el Senado?, se le preguntó.

"Muchas cosas hay de pendientes, pero vamos a resolverlos y vamos a atender los requerimientos que tenemos y actualizar toda la agenda", respondió.

-¿Cuándo pide licencia?

"Yo creo que la semana próxima", manifestó.

"Descartadísimo, descartadísimo, voy a mantenerme en Morena hasta la muerte", expresó.

-¿Le interesa la Ciudad de México?

"Vamos a ver, vamos a ver, ahorita voy a estar preocupado por la campaña nacional", dijo.

"Fue una reunión agradable, de amigos, de compañeros, de refuerzo de la amistad, reforzamiento del compañerismo, de la lucha, de ir a continuidad en lo mismo, entonces fue muy importante".

'Afiancé mi relación con AMLO'

En entrevista posterior, Monreal dijo a REFORMA que fue una reunión agradable en la que también que se reforzó la amistad.

"Reforzamiento del compañerismo, de la lucha, de ir a continuidad en lo mismo, entonces fue muy importante", manifestó.

-¿Se podría considerar que es el reencuentro, a solas, con el Presidente?

"Yo creo que ya fue desde el 28 de mayo, pero diría yo que fue el afianzamiento de nuestra relación", dijo.

- ¿Le pidió algo el Presidente?

"No, no, fue muy amable".

- ¿Usted le pidió algo?

- "No, no, era saludarlo y hablar sobre lo que todavía tenemos pendiente a en la agenda. No desayunamos, solo fue reunión de afianzamiento, de reforzamiento, una reunión de amistad, una reunión de amigos, pero fue buena".

- ¿Después de esta reunión tiene dudas de permanecer en Morena?

"No, ninguna. Lo dije desde enero, pero la reunión de hoy refuerza mi convicción de mantenerme en Morena", respondió.