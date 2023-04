Dialogan diputados y Segob con Cámara Minera

Especial / Agencia Reforma / La Jucopo de Cámara baja y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunieron este jueves con integrantes de la Cámara Minera

Ciudad de México.— La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunieron este jueves con integrantes de la Cámara Minera.

Durante el encuentro, los participantes dialogaron sobre la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que contempla, entre otras cosas, reducir de 50 a 15 años las nuevas concesiones mineras.

"Hoy nos reunimos, junto a los coordinadores parlamentarios de la Jucopo, con la Cámara Minera de México para que sector clave, sea cada día más sustentable y justo con el territorio, y con las y los trabajadores. Vienen importantes cambios legislativos por el bien de México", publicó el titular de Segob.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, informó que, durante la reunión, los legisladores escucharon las opiniones de los empresarios del sector.

"Escuchamos la opinión para regular esta industria en armonía con el medio ambiente y el uso racional del agua. Nos acompañó en este diálogo el secretario de Gobernación", dijo.

El pasado 13 de abril, López Obrador defendió su proyecto y advirtió que no es expropiatorio, pero pidió a los legisladores atender las inquietudes de los concesionarios.

"No pasa nada, no hay ninguna reforma expropiatoria, se conservan las concesiones, no tiene nada que ver con esta reforma, pero en el supuesto de que canceláramos la mitad de las concesiones, les quedarían 60 millones de hectáreas para explorar y explotar minerales que les permitirían trabajar minas más de mil años", dijo.

"No hay problema con lo de la minería, pero si tenemos que cuidar el agua, es un derecho humano. Y si hace falta explicación en el Congreso, a mineros, a la Cámara, a estas organizaciones empresariales, pues que los reciban, que se explique y que se argumente, que se escucha en todas las voces".

Fuentes legislativas informaron que, aún cuando se esperaba discutir el tema en parlamento abierto, es probable que la Cámara de Diputados lo someta a votación esta misma tarde en el pleno.

La reforma contempla modificaciones a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y en materia de Concesiones para Minería y Agua.