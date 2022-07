Diana, la chihuahuense que fue pareja de Caro Quintero

La chihuahuense Diana Espinoza Aguilar, originaria de Matachí, Chihuahua, fue detenida en 2008 junto con su entonces pareja, acusados de tráfico de drogas, mientras que Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, purgaba una pena de 40 años por el asesinato del ex agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985.

Así se conocieron.

Caro Quintero, el capo que llegó a ser el más buscado por la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), y que fue detenido el viernes 15 de julio en una zona serrana de Sinaloa, conoció a Diana Espinoza en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde pasó años encarcelado.

Versiones señalan que al capo le llamó la atención Espinoza Aguilar en 2010 luego de verla por primera vez en la televisión, cuando fue coronada reina de belleza de la cárcel donde los dos estaban recluidos.

“Es una mentira. Falsa. Profundamente falsa. Nunca me he dedicado al narcotráfico. Nunca he sido acusada de narcotráfico (...) Fui detenida por operaciones con dinero de procedencia ilícita, portación de armas y delincuencia organizada”, detalló la mujer a la periodista Anabel Hernández.

La ex reina de belleza reveló a la periodista, en una entrevista de agosto de 2016, se conocieron gracias a la conductora de un programa de música grupera que llevaba bandas musicales a las cárceles de hombres y de mujeres.

“Ella fue quien nos dijo ‘véanse, si están solos los dos, ¿por qué no hablan?’ En ese entonces yo era reina de belleza de ahí de la cárcel y entonces fue él quien me vio… le preguntó por mi a esta chica que era conductora de televisión, ella nos presentó y fue así como empezó a crecer esta relación, este sentimiento. Él estaba solo, yo igual”, narró a la periodista.

“Yo salgo de prisión y voy a visitarlo. Ahí decidimos tener un hijo, que después nace fruto de nuestro amor. Teníamos planes de formar una familia. Con planes de que cuando el cumpliera su tiempo en la cárcel, estar juntos y poder ver crecer a nuestro hijo”, dijo Espinoza Aguilar sobre la primeras veces que se pudo reunir cara a cara con el narcotraficante.

La ex reina de belleza confesó que lo que la movió a iniciar esa relación personal con el “narco de narcos” fue, en primer lugar, que ambos se encontraban solos. “Empiezo hablar con él y me doy cuenta que es un gran ser humano, que no es ese monstruo que pintan en los medios de comunicación, no es un perro rabioso. Es una persona común con sentimientos”.

“Para mí Rafael Caro Quintero es un caballero, es un señor, educado” (Con información de Infobae)