Dice AMLO a INE: presupuesto para revocación es secundario

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló al Instituto Nacional Electoral (INE) que es secundario el presupuesto para el ejercicio de revocación de mandato.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró que no importa que demore, pero que se efectúe la consulta antes de las elecciones de 2022, aunque se coloquen menos casillas.

"Un órgano electoral que debería promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, incluso sin respetar el mandato constitucional en la esencia, en el espíritu, lo demás es secundario, de que si tienen presupuesto o no tienen presupuesto".

"Aquí lo fundamental es que la Constitución obliga que, si se cumplen requisitos, que se cumpla la ley. Se debe llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación de mandato. Si eso no se quiere cumplir y se usan escusas, es parte de la simulación de siempre".

El pasado viernes, el Consejo General del INE determinó aplazar indefinidamente el ejercicio de revocación de mandato programado originalmente para el 10 de abril de 2022. El argumento central de las autoridades electorales fue que no cuentan con el presupuesto para llevar a cabo el ejercicio, luego del recorte a su gasto para el año entrante de casi 5 mil millones de pesos.

"No importa que se demore el proceso, lo interesante, lo trascendente, es que se lleve a cabo para que pueda establecerse el precedente, para que podamos hablar de democracia participativa".

El Presidente consideró que el INE debió pronunciarse a favor del ejercicio para cumplir con la Constitución.

"Bueno, con esos recursos, aunque dijeran, no podemos instalar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil casillas, nos alcanza nada más para instalar 10 mil, 20 mil, 30 mil, pero cumplir con el mandato constitucional", dijo el tabasqueño.

"No puede ser que esgrimiendo que no tienen presupuesto, no quieran hacer la consulta, pues eso es lo que se está interpretando por sus actitudes".

El tabasqueño dijo que le gustaría que no se cambiara la fecha del ejercicio y que si se hace después de las elecciones de mediados de 2022 sería "muy evidente que están violando la constitución".

El Jefe del Ejecutivo criticó que los consejeros y el presidente del INE ganan más que él y señaló al organismo por "oponerse" a la revocación.

"Es lamentable, es penoso, que el órgano electoral, en lugar de permitir facilidades, se oponga, y si fuera un asunto de recursos podría hasta decir, 'lo que tengo' -que dicho sea de paso no es poco, tienen un presupuesto de 13 mil millones de pesos-, voy a hacer un ahorro'".

López Obrador criticó que sus opositores se están quitando la máscara.

"Pues se quitan la máscara muchos en todos los ámbitos, en el periodismo, en la academia, en la intelectualidad, en el servicio público. Los que se hacían llamar demócratas están demostrando que no lo son".

La simulación, señaló, es una característica del antiguo régimen que se estableció desde el régimen de Porfirio Díaz.