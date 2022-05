Dice AMLO a minera de EU: paran o tribunales

Reforma

Ciudad de México.- En la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro a representantes de la minera Calica-Legacy Vulcan que si siguen extrayendo minerales en Quintana Roo irán a tribunales nacionales y extranjeros.

En la mañanera, el Mandatario federal reveló que de parte del Gobierno hay voluntad de encontrar un acuerdo, pero que si es necesario irán ante la Justicia.

Se le cuestionó sobre la reunión y dijo que buscará que se demuestre que en Quintana Roo hay una catástrofe ecológica.

"Se está analizando, nosotros vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo, sin esta destrucción, lo que está muy claro es que no permitimos ya que se extraiga material", indicó.

-¿Se mantiene la clausura?, se le cuestionó.

"Sí, el único acuerdo es que es lo que ya han extraído, que se lo pueden llevar, pero ya no van a poder extraer más y si no se llega a ningún acuerdo, a tribunales. Quedamos en libertad, tribunales nacionales y extranjeros y nosotros vamos a presentar todos los elementos de prueba para demostrar que es una catástrofe ecológica que no podemos aceptar", amagó.

"Pero imagínense en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, en estos barcos, aquí los cargan entonces estamos hablando de eso y de parte nuestra hay voluntad de llegar a un acuerdo", ofreció.

López Obrador dijo que en la reunión los representantes de la minera estadounidense afirmaron que era una malinterpretación que siguieran extrayendo materiales.

"Nos reunimos y estamos platicando, ellos incumplieron con un acuerdo habíamos quedado que se detenían los trabajos de excavación hasta que se definiera un proyecto alternativo turístico de protección al medio ambiente y pensábamos que estaban cumpliendo, que no se estaba trabajando y fui hace un mes, porque estoy supervisando las obras del Tren Maya y me informaron que habían reiniciado el trabajo o no habían dejado de trabajar y me tocó constatarlo porque no lo creía y sobrevolé la zona y en efecto estaban trabajando entonces ellos sostienen que hubo una malinterpretación pero el planteamiento es: no queremos que se siga destruyendo el medio ambiente, no queremos que se siga utilizando toda esa área que son como 3 mil hectáreas, como banco de material y que se lleven ese banco de material para construir carreteras en Estados Unidos", contó.

"Es que esa es una destrucción, se utiliza dinamita, se utilizan explosivos, Derbez, por ejemplo, nunca se dio por enterado y la mayoría de los ambientalistas, hasta los que ahora están en contra de que se construya el Tren Maya, dieron hasta permiso para que esta zona de Playa del Carmen, que es de las zonas más bellas del Caribe, se utilizará como banco de material, imagínense la utilización de explosivos para extraer material y en barco llevarse todo ese material a Estados Unidos", agregó.