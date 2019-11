Dice AMLO a Trump que se hará justicia

Ciudad de México.- En una llamada telefónica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que las instituciones del Gobierno mexicano actúan para hacer justicia tras la masacre de nueve miembros de la familia LeBarón

En su cuenta de Twitter, el Mandatario informó de la conversación.

"A través del presidente Trump, envié mi más profundo pésame a los familiares y amigos de quienes fueron asesinados en los límites de Chihuahua y Sonora.

"Le agradecí su disposición de apoyarnos y le informé que las instituciones del Gobierno de México actúan para hacer justicia", publicó el tabasqueño.

En entrevista, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que el Mandatario llevó a cabo la llamada que había anunciado durante la conferencia mañanera con su homólogo estadounidense para hablar del ataque ocurrido ayer en los límites de Sonora y Chihuahua.

"El Presidente le manifestó que lamenta y condena estos hechos que afectan a una comunidad binacional y que se actuará como la ley lo establece y con toda prontitud y convicción", dijo el funcionario al salir de Palacio Nacional.

"Estimo que fue una llamada en una situación difícil que da cuenta de una buena relación entre los dos países".

Ebrard calificó la llamada como buena y expuso que López Obrador le dio las condolencias a Trump, porque los LeBarón también son ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, Ebrard afirmó que el Presidente mexicano agradeció la intención de apoyo por parte de Estados Unidos, luego que Trump publicara esta mañana en sus redes sociales que ofrecía ayuda a México para combatir al crimen organizado.

"Trump reiteró la confianza en las autoridades y en el Gobierno que encabeza López Obrador y confiar, así nos lo hizo saber, en que se va a aplicar la justicia por parte de las autoridades mexicanas cosa que así va a hacer", expresó.

"Estamos a la expectativa de lo que indique la Fiscalía y los apoyos que vayan requiriendo en su caso para esta investigación".

Piden aceptar ayuda de EU

El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, llamó al Gobierno de López Obrador a aceptar la ayuda de Estados Unidos para combatir el crimen organizado.

"Debemos aceptar en México la ayuda que públicamente el Presidente de Estados Unidos está dispuesto a brindar para limpiar a esta gran nación de este cáncer para la sociedad", afirmó en un breve posicionamiento tras el ataque a la familia mexico-estadounidense LeBarón.

El también presidente de The American Society of Mexico señaló que la comunidad estadounidense está extremadamente triste y en shock con la noticia de la masacre.

"Este tipo de actos inhumano y cobardes no deben de quedar impunes", declaró.