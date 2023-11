Dice AMLO no respaldar candidaturas de familiares

Especial / Agencia Reforma / El tabasqueño sostuvo que, una vez que concluya su sexenio, sus hijos serán libres para buscar una posición en la política

Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no respalda las aspiraciones de su hermano José Ramiro ni de su prima Manuela Obrador Narváez, para buscar un escaño en el Senado en la elección de 2024.

En conferencia, el mandatario federal fue cuestionado sobre las posibles candidaturas de sus familiares, quienes buscan ser los abanderados de Morena a la Cámara alta en los estados de Tabasco y Chiapas.

- ¿Respalda estas aspiraciones de su prima y su hermano?, se le preguntó.

- "¡Ah!, ¿de mi hermano, dices? No, yo no respaldo, a mi familia no. Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, que mientras yo esté en actividad ninguno puede ocupar cargo", dijo.

Cuestionado sobre las acusaciones de posible nepotismo, por el parentesco de los aspirantes a un cargo de elección popular, el mandatario se pronunció por revisar lo que establece la ley.

"¡Ah!, es que también eso hay que verlo en la ley, cuándo se da el caso de nepotismo, en qué condiciones está establecido legalmente. Si hay una relación directa, pues entonces sí hay nepotismo", aclaró.

El presidente también se refirió a su familia más cercana.

Destacó la decisión de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, de no buscar ningún cargo público, y también de sus hijos, a quienes pidió no involucrase en temas políticos y del sector gubernamental.

El tabasqueño sostuvo que, una vez que concluya su sexenio, sus hijos serán libres para buscar una posición.

En ese contexto, reconoció que no le gusta que su hijo mayor, José Ramón, esté muy activo en las redes sociales.

"Pero mi familia, no. Los quiero muchísimo, pero ya en 10 meses ellos van a quedar en libertad. Y yo espero que todos se porten bien, pero nada más, nada más, ya no puedo más", expresó.

"Sí me hago cargo de Jesús Ernesto porque tiene 16 años, todavía no es mayor de edad, es el único, los demás... A veces veo que José Ramón escribe, pone sus mensajes; no me gusta mucho, pero tiene más de 40 años. ¿Qué hago?".