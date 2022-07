Dice AMLO que Biden aceptó ampliar visas temporales

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su homólogo estadounidense, Joe Biden, aceptó ampliar las visas temporales de trabajo para México y Centroamérica.

En conferencia matutina, el Mandatario federal dio detalles sobre su reciente visita a los Estados Unidos donde se reunió con el Presidente de aquella nación y destacó su plática sobre cambiar la política migratoria entre países.

"Hablamos de cambiar la política migratoria, que en vez de que se deje suelta y que haya vacíos que llenan los traficantes de personas (...) que en vez de esa relación que propicia violación de derechos humanos, accidentes graves, pérdidas de vidas humanas, que en vez de eso se ordene el flujo migratorio.

"También hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporales para México y Centroamérica, esto se aceptó, se van a aumentar considerablemente las visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos".

Reiteró que en EU hace falta fuerza de trabajo por lo que es necesario llevar a cabo un plan laboral en torno al fenómeno migratorio, mismo que se analizará.

'No me desabroché el saco, se me iba ver la panza'

AMLO criticó a quienes consideraron que en su reunión con el Presidente de Estados Unidos careció de formalidad, pues destacaron toda clase de detalles sobre su imagen y que si se desabrochaba el saco o no de todas maneras recibiría juicios negativos.

"Los especialistas del antiguo régimen, del neoliberalismo, internacionalistas: 'ah, pero no es visita de Estado' toda esa formalidad casi monárquica los fascina y que no me desabroché el saco, no pues se me iba a ver la panza y entonces: miren la panza por la barbacoa y los tamales de chipilín, los chanchamitos, los tlacoyos y la torta de chilaquil, la guajolota, bueno, pero en fin", expuso.

Le dije a Biden: voy a tardar ¿eh?, revela AMLO

López Obrador reveló que advirtió al Presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, que se tomaría su tiempo durante su reunión en la Oficina Oval, en la Casa Blanca.

"Él tiene mucha experiencia política, eso también ayuda y desde el principio nos ha tratado con respeto, siempre habla del pie de igualdad. Yo hasta le dije al Presidente, antes de que entraran los medios: 'voy a tardar, eh' y casi le dije, 'no hablo de corrido y tengo varios temas que tratar con usted'.

"Me dijo: 'usted no se preocupe, vamos a conversar con los medios y ya en la reunión bilateral'", comentó.

El titular del Ejecutivo dijo que tiene confianza para hablar de manera sincera con Biden y que por eso se siente libre para ser auténtico.

"Estaba yo tranquilo, esto no es un asunto de urbanidad y buenos modales, aquí va uno a tratar lo que interesa", finalizó.

Destaca acuerdo con empresarios de EU por 40mmdd

El tabasqueño destacó el acuerdo con empresarios estadounidenses, pues afirmó que se van a invertir desde este momento y hasta el 2024 alrededor de 40 mil millones de dólares.

"En lo económico y comercial se llegó a un buen acuerdo con empresarios de EU, van a invertir desde ahora hasta el 2024 alrededor de 40 mil millones de dólares, fundamentalmente en el sector energético: ductos, plantas de licuefacción", explicó.

La inversiones se realizarán en plantas de fertilizantes y también en extracción de crudo, en sociedad con Pemex, de acuerdo a las concesiones que se otorgaron cuando la reforma energética, detalló.