Dice AMLO que coincide con Biden en impuestos a ricos

Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su Gobierno no hay condonación de impuestos y se tiene recaudación suficiente, por lo que coincide con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en que las grandes empresas y los ricos paguen lo que les corresponde.

"Ya no hay condonación de impuestos, esto nos ha permitido tener recaudación suficiente, no endeudar al país y que el dinero llegue al pueblo a la gente, no sé si encontraron lo del Presidente Biden que tiene que ver con lo mismo.

"Porque él dice al final que no es que paguen más impuestos, sino que paguen lo que deben de pagar, lo que les corresponde, que no haya evasión y que contribuyan", señaló en conferencia matutina.

El titular del Ejecutivo pidió mostrar un video en el que el presidente Biden afirma que las corporaciones y los ricos deben empezar a pagar su parte justa de impuestos, como lo hace la clase media.

"La gente que trabaja se ha enfrentado a problemas desde antes de que la pandemia llegara, las grandes corporaciones y los ricos han estado bien desde antes de la pandemia. Por eso dije antes en mi campaña presidencial, no es suficiente construir desde atrás, tenemos que construir desde atrás mejor que antes y ahí es donde todo comienza.

"Las grandes corporaciones y los ricos deben empezar a pagar su parte justa de impuestos y es lo que haremos. No voy a castigar a nadie, soy un capitalista, si tú puedes ganar un millón de dólares es genial, Dios te bendiga, todo lo que pido es que pagues tu parte justa, como lo hace la clase media", señala Biden en el video.