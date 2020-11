Dice AMLO que el presidente de México no es un florero; 'no estamos de adorno’

Ciudad de México

Al rechazar que haya habido un “acuerdo en lo oscurito” para lograr que Estados Unidos (EU) permitiera al general Salvador Cienfuegos viajar a nuestro país y enfrentar aquí un proceso legal, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó: “el presidente de México no es un florero, no estamos aquí de adorno”.

El mandatario destacó el papel que jugó para, por la vía diplomática, lograr que el ex secretario de la Defensa Nacional fuera entregado a autoridades mexicanas para ser investigado, de acuerdo con las pruebas de agencias de seguridad estadunidenses, por supuestos nexos con el crimen organizado.

“Pedí que se revisara el marco en el que se da la cooperación con las agencias de EU y solicité que enviaran elementos de pruebas. Tengo que agradecer al gobierno de EU, porque nos atendió, no es como dicen algunos que amenazamos, ha habido buena relación de cooperación y confianza.

“Por vías diplomáticas se hicieron los trámites que corresponden cuando se tiene un gobierno independiente, libre, soberano y hubo apoyo, colaboración del gobierno de EU”, aseguró en Palacio Nacional a cinco días del regreso de Cienfuegos a nuestro país tras ser detenido en la nación vecina.

Explicó que las autoridades estadunidenses, al comprender el reclamo de México por la falta de información y colaboración de acuerdo con pactos bilaterales, envió la información en contra de Cienfuegos a petición del gobierno mexicano, misma que se mandó a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar la debida indagatoria.

“Se tiene que reponer el procedimiento, eso es todo, porque el presidente de México no es un florero, no estamos aquí de adorno y no hay acuerdo en lo oscurito.

“Agencias de información se equivocaron porque insinuaron que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado, quién sabe en qué estaban pensando o quién les filtró esa información”, comentó.

El pasado 18 de noviembre el general Cienfuegos arribó en libertad a México y fue notificado por agentes del Ministerio Público Federal sobre la indagatoria en su contra y la cual tiene como base la información compartida por el Departamento de Justicia de EU.

Fuente: www.excelsior.com.mx