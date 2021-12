Dice AMLO que era antidemocrático obstaculizar revocación

Ángel Delgado / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que oponerse a la consulta de revocación de mandato es actuar de forma antidemocrática.

Esto, después de que la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) seguir adelante con el proceso para organizar el ejercicio de revocación.

En conferencia mañanera, el mandatario federal celebró que las Ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos-Farjat, integrantes de la comisión de la Corte, suspendieran la resolución del INE, que el pasado 17 de diciembre acordó aplazar la consulta de revocación programada para el 10 de abril de 2022, mientras no se cuente con el presupuesto necesario.

"Eso sí iba a decirlo (sobre resolución de la Corte sobre INE), me gustó mucho, hay que celebrar las noticias que considero buenas, me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante la revocación de mandato, es muy importante que dos Ministras de la Suprema Corte hayan ordenado o hayan exhortado al Instituto Electoral de que continúe el proceso de revocación de mandato".

"Así están las cosas, fue una muy buena decisión porque es la democracia, porque no se puede obstaculizar la democracia y segundo, no se debe violar la Constitución. Oponerse a la revocación de mandato, a que se pregunte a los ciudadanos, si se obstaculiza ese procedimiento, es actuar de manera antidemocrática".

Anoche, Yasmín y Ríos-Farjat, ambas nominadas a la Corte por López Obrador, admitieron a trámite la controversia constitucional de la Cámara de Diputados contra el INE. Además, concedieron una suspensión para que el INE no posponga ninguna de las actividades necesarias para la organización de la consulta, en aras de preservar los derechos políticos de la ciudadanía.

Al respecto, el Jefe del Ejecutivo insistió en la necesidad de la revocación de mandato, pues consideró que es un método para que nadie se sienta absoluto.

"Es un mandato Constitucional, no se puede violar, no se puede omitir, entonces si pasara el tiempo con tácticas dilatorias, para atemperar el agravio o para llevar a cabo un desagravio a la democracia",

Señaló que la ciudadanía podría efectuar la consulta mediante 10 encuestadoras.

"10 de las de más antigüedad y credibilidad, 10 y hacemos una cooperación para pagarles y en una de esas lo hacen de manera voluntaria y, a ver, qué dicen a la pregunta, igual, a la misma pregunta, ¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie?, ¿sí o no?, ¿que continúe o que se vaya?, y ya, y lo damos a conocer aquí, los resultados".

"Y aquí está ya, pero no va quedar así de que ya no quisieron y no vamos a hacer nada, pues cómo es eso, claro que lo vamos a hacer y saben también por qué, para dejar el precedente, porque van a cambiar a los consejeros, ni modo que sean eternos, van a tener que irse algún día y van a llegar otros que pueden ser rectos, íntegros, demócratas, auténticos y en otras circunstancias está vigente el mandato constitucional".

López Obrador insistió en que debe quedar el precedente para que el el futuro cualquier Presidente tenga que someterse al escrutinio público.

"Al gran jurado, a la voluntad del soberano, el pueblo es el que manda, no los grupos de intereses creados, que hacían en la cúpula lo que querían, nada más lo usaban para legitimarse en el poder, solo los volteaban a ver en las campañas, 'mira este, está guapísimo, y mira cómo viste, y no le hagas ninguna pregunta y si le haces una entrevista le das las preguntas y si va hablar, ponle unas pantallas, un telepromter, y cuídalo, no le hagas preguntas incómodas, échale la mano', eso ya se acabó".