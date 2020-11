Dice AMLO que fiscales estatales 'no están a la altura'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Fiscales estatales que se nombraron en el sexenio pasado "no están a la altura", pues no cumplen realmente con su función de autonomía.

"En el sexenio pasado se nombraron a Fiscales estatales supuestamente autónomos y se nombraron por 10 años. Y estos fiscales autónomos por 10 años no están a la altura de las circunstancias; no quiero generalizar, pero sí hay algunos que no cumplen. Y como son 10 años, son intocables", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que también se habían creado Fiscalías Anticorrupción en las que, como "burla", los Gobernadores impusieron a los Fiscales.

"Bueno, se crearon también las Fiscalías Anticorrupción y, como burla, los Gobernadores fueron los que pusieron a los Fiscales anticorrupción y también por 10 años. Eso se puso muy de moda durante el periodo neoliberal. En la parte económica y financiera igual", señaló López Obrador.