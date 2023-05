Dice AMLO que ganancias de libro las cobró su esposa

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su declaración patrimonial correspondiente a 2022 no reportó los 3 millones de pesos que cobró por la venta de su libro "A la mitad del camino" porque Beatriz Gutiérrez Müller es quien se quedó con las ganancias.

El Mandatario reiteró que su esposa es quien administra sus ingresos y le proporciona a él lo que necesita.

"Del libro anterior recibí 3 millones de pesos, pero también lo administra Beatriz porque yo no tengo, o sea, no uso pues ella me administra lo que necesito", declaró.

"Entonces sí se manifestó, porque dijeron que no había dado a conocer lo del dinero, ahí está ¿cuánto es? Me rayé con este último libro, se vendió como 300, 400 mil ejemplares, voy a pedir el corte a la editorial, me dan por cada libro el 12 por ciento, ese es el contrato, no es mucho", agregó.

En marzo de 2022, el Presidente reveló que podría cobrar unos 3 millones de pesos, por concepto de regalías, debido a que le corresponde el 12 por ciento de cada ejemplar vendido.

El primero de junio de 2022, López Obrador fue cuestionado sobre esos ingresos, ya que no fueron incluidos en su declaración correspondiente a 2021. En respuesta, el Mandatario explicó que las reportaría al siguiente año, es decir, en la declaración de 2022, sin embargo, no lo hizo.

En la conferencia mañanera, Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, confirmó que AMLO no declaró dichas regalías.

Desde Palacio Nacional, el tabasqueño dijo que recibe la pensión para adultos mayores porque así le corresponde.

"Aprovecho para aclarar, porque se dio a conocer lo de mi manifestación de bienes y se dio a conocer que recibo la tarjeta de adulto mayor y es cierto, porque ya me corresponde, es universal, es a todos los adultos mayores", dijo.

"Aquí han venido personas que tienen mucho dinero y me vienen a decir que no van a sacar la tarjeta, les digo 'eso depende de ti', ya contribuiste al desarrollo de este País y es una retribución, una recompensa para que puedas recibir algo", añadió.

Reiteró que, a diferencia de otros ex Presidentes, él no recibirá pensión del Gobierno cuando deje el cargo.

"Mi pensión del ISSSTE, que tiene un tope y de eso voy a vivir porque no soy millonario, nunca he tenido el propósito en mi vida de acumular riqueza, pero no todo el que tiene es malvado, hay mucha gente que ha obtenido su dinero con trabajo, esfuerzo yo estoy en contra de la corrupción, y tengo como filosofía que más allá de lo material, la felicidad se puede obtener actuando con humanismo, la felicidad no son solo bienes materiales, dinero, títulos, la felicidad es estar bien con uno mismo y el prójimo", indicó.

En la declaración del Mandatario federal, publicada el sábado, se detalla que obtuvo un millón 697 mil pesos por concepto de remuneración, en su desempeño como Jefe del Ejecutivo. El monto es 68 mil 364 pesos mayor al reportado en 2021.

Adicionalmente, López Obrador declaró 19 mil 310 pesos por el cobro de la Pensión para Adultos Mayores, pagado por su propia Administración. Sin embargo, la declaración no incluye los ingresos por la comercialización del libro, que fue lanzado desde en 2021.

El político tabasqueño ha informado que los ingresos por sus publicaciones, servirán para financiar los gastos de su hijo menor, Jesús Ernesto, y sus gastos personales, luego que concluya su mandato en 2024.