Dice AMLO que habrá 'rescate' en Capufe

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "rescatarán" a Capufe para evitar que continúen las tomas de casetas por parte de manifestantes.

"Ahora, por ejemplo, estamos recuperando las casetas, porque estamos recuperando Capufe. Estuvieron a punto de acabar Capufe como con Pemex y la CFE. Entonces, estamos rescatando aduanas, Capufe, los puertos", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal comentó que recientemente realizaron un operativo para liberar casetas en Sonora.

"Acabamos de llevar a cabo, y fue exitoso, un operativo para liberar las casetas de Sinaloa, de Capufe. Ya se hizo en Nayarit y este fin de semana se liberaron las casetas de Sonora y vamos a Sinaloa, que está igual", destacó.

El Presidente aseguró que su Gobierno está poniendo "orden al caos".

"No sólo cobran, amenazan a la gente, hay violencia. Estamos poniendo orden en el caos, antes no se podía. Decían 'si roban los del Gobierno por qué no nosotros, de que vamos a vivir'. Pero, ya no es así, hay autoridad moral; ese es el cambio, la transformación", finalizó.