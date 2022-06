Dice AMLO que 'hay tiro'... pero entre PRI y PAN

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay una ruptura entre el PAN y el PRI, partidos que junto con el PRD conforman la alianza Va Por México.

En la mañanera, el Mandatario federal dijo que los panistas se quieren deslindar del PRI porque les perjudica.

"Ayer sale un reportaje de la agrupación que yo llamo México en favor de la corrupción, de Claudio X, en contra del presidente del PRI, de (Alejandro) Moreno, donde destacaban que compraba terrenos baratos, cuando era Gobernador de Campeche, que los vendía caro y le sacan no se cuántas propiedades, 30, 40, pero toda una ruptura", dijo López Obrador.

"Claro, algunos dicen, ¿por qué esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones, por qué se esperaron hasta ayer? Si es periodismo, ¿no? Porque ni modo que el periodismo esté esperando cuando conviene electoralmente, no, se hace una investigación y sale".

"Entonces, ya se están deshaciendo del PRI, imagínense los que, por convicción, porque los hay, por sus abuelos, padres, decían 'yo nací priista y me voy a morir priista', que por convicción se mantiene en ese partido y que debe ser respetada. Ahora muchos panistas dicen 'nos perjudica el PRI, vamos a salirnos del PRI, vamos a deslindarnos de PRI', ya, haciéndolo a un lado, que el PAN sea el PAN, y no están mal en eso y que el PRI sea el PRI", agregó.

Luego que ayer dijera que sí 'hay tiro' para el 2024, el Presidente ahora deslizó que el tiro sería entre panistas y priistas.

"¿Cómo es que decían ayer? El tiro, hay tiro. Ja ja ja".

El Jefe del Ejecutivo dijo que cambiar le ayudará mucho a ambos partidos.

"Tenemos ya que seguir cambiando, a todos nos ayuda, esto le va a ayudar a los dos partidos, le ayuda al PAN y le ayuda al PRI", indicó.

Para junio de 2023, medicinas y atención gratis.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá atención médica así como medicamentos para todos los mexicanos de manera gratuita en junio de 2023.

En conferencia matutina, el Mandatario reiteró que el acceso a la salud debería estar garantizado, pues así lo dicta la Constitución, aunque dijo es "letra muerta".

Además estableció un límite para cumplir con ese objetivo al quedar poco menos de dos años para concluir su sexenio.

"Es el derecho a la salud. Nada es sencillo, más cuando se viene de un régimen corrupto. Yo no me puedo ir del Gobierno, no quiere decir que me vaya a quedar, yo creo que a más tardar en un año, ya nada más puedo decir eso", afirmó.