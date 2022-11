Dice AMLO sobre contramarcha: 'tenemos mucho que celebrar'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la población a acudir a la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, pues afirmó que hay mucho que festejar por "el avance de la Cuarta Transformación".

"Por eso no es tan complicado terminar de consumar la Cuarta Transformación de la vida pública del país y ahí vamos adelante".

"Para continuar con la transformación y que no haya retrocesos, decían los liberales del siglo XIX que no se debía permitir, fíjense la palabra, el término, concepto, retrogradar, por eso se habla de conservadores, de reaccionarios que quieren retrogradar, pero ya va ser muy difícil", agregó.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo pidió a la ciudadanía a correr la voz sobre la contramarcha del 27 de noviembre.

"Decirles que va ser un festejo, son los avances de la Cuarta Transformación, por ejemplo, esto que no les funcionó, pues es para festejar, porque la apuesta esa que íbamos a perder el Congreso y luego me iban a revocar el mandato y ya no salió, tiene todo su derecho de continuar esa estrategia".

En conferencia desde Palacio Nacional, el tabasqueño admitió que hay varios pendientes, pero en los 21 meses que quedan de Gobierno se van a realizar muchísimas cosas más.

Luego de que el político tabasqueño lanzó la convocatoria para que participen ciudadanos de todo el País, simpatizantes de los estados, dirigentes y legisladores de Morena, gobernadores, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, e integrantes del gabinete confirmaron sus participación

López Obrador anunció además que el desfile de este 20 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana, arrancará temprano con el objetivo que la gente pueda ver el Mundial de Qatar.

"Para que la ceremonia de Qatar más tarde pueda verse, y el partido, porque no todo tiene que ser memoria histórica y política, sino también recreación, deporte, la vida es afortunadamente muchas cosas", declaró.