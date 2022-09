Dice Ana Guevara que la Conade no es 'casa de caridad'

Reforma

Ciudad de México.- Ana Guevara, directora de la Conade, reiteró a Paola Longoria a pagar el adeudo que tiene porque la Conade no es "casa de caridad".

Guevara ha asegurado que tanto la Federación Mexicana de Raquetbol como Paola tienen pendiente comprobación de gastos, que en el caso de la atleta superan el millón y medio de pesos correspondientes al periodo 2015-2018.

"No puedo ser omisa de lo que dicta la ley, aquí no somos casa de caridad, tiene obligaciones y responsabilidades por cumplir.

"Se le invitó una y otra vez a que se acercara y aclarara, no somos nosotros la parte requeriente, la parte requeriente es la Función Pública, que exigió al cierre del Fideicomiso que todos los adeudos que se generaran dentro del Fideicomiso se cobraran, lamentablemente Paola Longoria está en ese puesto", dijo Guevara.

La directiva señaló que no pueden exentar a ningún deportista por más logros y resultados que hayan tenido.

"Tenemos que tener claro que el hecho de haber sido atleta no significa no tener empatía, el ser seleccionada nacional significa compromisos y genera cumplimientos al momento de firmar al ser acreedores de todas las garantías que el Estado les da al ser seleccionado nacional, no se les puede exentar, que en el pasado se los hayan hecho que vayan y busquen a los del pasado", expresó.