Dice Gobierno no saber mucho sobre migrantes plagiados

Agencia Reforma

Villahermosa.- A dos días del secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas, el Gobierno federal dijo no tener información sobre el paradero de las personas, sobre su nacionalidad o el grupo criminal que habría perpetrado el crimen.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la Secretaría de Seguridad federal participa en la investigación.

"Tenemos el informe de que se reportó este secuestro, ya se está haciendo la investigación", dijo en entrevista al término de su conferencia de prensa.

"La Secretaría de Seguridad Pública (está investigando)", agregó.

"No, no, no se sabe", expresó sobre el grupo criminal que se los habría llevado.

El Mandatario confirmó que son 31 migrantes secuestrados en la autopista Reynosa- Matamoros.

"Se sabe que es un camión con 30, 31 migrantes. Que fueron bajados, dejaron a 5, se llevaron a los demás migrantes, pero ya se está haciendo la búsqueda desde los primeros momentos", sostuvo.

Durante su conferencia, López Obrador no se refirió al tema y, en cambio, afirmó que la difusión de hechos criminales son un tema de propaganda.

Por su lado, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que el secuestro fue abordado en la reunión matutina de seguridad.

"Hoy se informó en el Gabinete de seguridad y vamos a estar dando mayor información. Concretamente la Fiscalía (está investigando), y le vamos a dar seguimiento", dijo.

Tanto el Presidente como la Secretaria señalaron que aún no se sabe la nacionalidad de los 31 secuestrados, aunque fuentes allegadas han indicado que se trata en su mayoría de venezolanos.