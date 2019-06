Dice IMSS que becarios no son nuevos empleos

Ciudad de México.- Las personas que participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no se consideran como nuevos empleos, reconoció Zoé Robledo, director general del IMSS.

"Se reporta la cifra de los Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué no estamos haciendo? Sumándola", dijo en conferencia de prensa.

"Entiendo que de repente no se considere o no se analice como parte de la cifra de empleo porque es cierto, no lo es, pero no significa que no sean jóvenes que están trabajando, recibiendo un ingreso y que tengan seguridad social".

El funcionario explicó que incluyen a estos becarios en la información de creación de empleo porque sí reciben un ingreso y la Secretaría de Trabajo paga una cuota de 69 pesos al IMSS por cada joven.

"No estamos mezclando cifras, pero sí estamos reportándolas en el mismo boletín", aclaró.

"¿Por qué estamos considerando este dato en el mismo boletín, pero no en la misma cifra? Primero, los Jóvenes Construyendo el Futuro tienen ingreso, incluso superior al salario mínimo, participan en la población económicamente activa".

Además, indicó, el objetivo es que los becarios, al término del programa que dura un año, puedan incorporarse al empleo formal.

"Están aprendiendo trabajando y, cuando acaben el programa, es muy probable incorporarlos al empleo formal. Y ese proceso sí llevará tiempo y entonces sí las dos cifras van a ser la misma", sostuvo.

Indicó que de los 481 mil 548 jóvenes del programa, 259 mil nunca habían tenido Seguro Social.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó esta mañana que se haya registrado una caída en el número de empleos, al asegurar que las mediciones no incluyen a los beneficiarios de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

"¿Qué es lo que no se está tomando en cuenta en este caso? Pues que hay 481 mil jóvenes inscritos también en el Seguro que, si se suman, cambian completamente el informe o el resultado", manifestó.