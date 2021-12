Dice López Obrador que movilizará a mexicanos en EU si no pasa reforma de Biden

Agencias

Ciudad de México.— Si republicanos o demócratas no apoyan la reforma migratoria de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamará a los mexicanos radicados en ese país al partido o a los partidos, informó Excélsior en su portal de internet.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario anunció que de no aprobarse la reforma de Joe Biden para regularizar a migrantes mexicanos, el Gobierno de México se manifestará contra el partido que la rechace.

"Casi les puedo decir que si un partido de EU vota en contra de la regularización de nuestros paisanos vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese partido, porque no se puede apoyar a los que están en contra de los mexicanos y en contra de México, respetuosamente”, expresó.

"En caso de que los dos partidos estadounidenses voten en contra de la regularización de más de 10 millones de migrantes, la mayoría mexicanos, se llamará a los connacionales radicados en dicha nación a no apoyarlos, ya que “de qué sirve si no nos están tomando en cuenta, si no nos respetan”.

López Obrador recordó que el 18 de noviembre pasado, durante su encuentro en la Casa Blanca con Joe Biden le planteó que México estaría atento a todo lo relacionado con la propuesta que había hecho para la regularización de los migrantes, la cual se encuentra estancada en el Congreso estadounidense.