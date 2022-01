Dice 'NO' a reconsiderar Embajada para Salmerón

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no reconsiderará su propuesta de Pedro Salmerón como Embajador de México en Panamá, luego de críticas de distintos sectores y de una carta enviada por la Cancillería panameña.

"No (reconsideraremos) porque nosotros consideramos que es una persona capaz, ya lo dije la vez pasada, es uno de los mejores historiadores de este País", expresó el Mandatario sobre el historiador acusado públicamente de acoso sexual.

La Cancillería de Panamá, encabezada por la Ministra de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, expresó el lunes a México su opinión sobre la intención de designar a Salmerón como Embajador en ese país, aunque no precisó cuál es.

En su conferencia mañanera, López Obrador confirmó el envío de una carta a la Cancillería mexicana y, aunque dijo desconocer el contenido, criticó que Panamá "esté respondiendo" por adelantado aun cuando no hay denuncias penales y se trata de un procedimiento en curso.

"Es como el caso del historiador Pedro Salmerón, que manda una carta la Canciller de Panamá a la Cancillería de México y ¿ya entonces van a haber tribunales como los de la inquisición? ¿Nada más porque hay denuncias de sectores, si no se actúa conformidad con la ley?, cuestionó.

"No, no, no adelantarnos, no sé (qué contiene) pero lo que quiero decir es: si no hay denuncias penales, no sabemos (cuál es la postura de Panamá), no conozco la carta, pues".

En medio de exigencias de veto por parte de colectivos, activistas y legisladoras, López Obrador afirmó que los señalamientos de acoso sexual por parte de estudiantes del ITAM, donde Salmerón fue profesor, están asociadas al conservadurismo.

"No tengo duda de eso", expresó.

-¿Pero Panamá no negó el beneplácito?, se le preguntó.

"Es que no sé qué cosa es lo que plantean, no, ese es un procedimiento, no se ha enviado todavía, o sea, la solicitud, me llamó la atención de que ya esté respondiendo? Claro, primero es el beneplácito y luego pasa al Senado, pero es un procedimiento", abundó.

"Entonces cómo por adelantado? Es que pues el conservadurismo es así, no les gusta algo y a darle fuerte, a darle fuerte en los medios, el REFORMA se metió hasta con la familia de Pedro. Tenemos que tener toda la información porque si no, pues es el REFORMA, el boletín del conservadurismo, el que pontifica y dice quién sí y quien no".

Tras considerar que se está dañando la dignidad y la moral del historiador, el Jefe del Ejecutivo dijo que si hay pruebas, denuncias ante el Ministerio Público o un juicio, retiraría su respaldo a Salmerón.

"Entonces, yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas. Ahora, si hay un juicio, si hay pruebas y está en el Ministerio Público, está en el juez, está acusado, pues cómo lo vamos a defender, de ninguna manera", abundó.

"Pero nada más por la campaña mediática, por el linchamiento mediático, ¿qué no se ponen a ver el daño que ocasionan? No sólo a él en este caso, sino a sus familiares, qué no debe de haber cierto respeto. Sí es posible definir una frontera y cuidar la dignidad de las personas porque también hay un daño a la dignidad, a la moral".