Dice Samuel que lo descarrilaron... y ya ve el 2030

Especial / Agencia Reforma / Samuel Garcia

El emecista Samuel García sostuvo que el PRIAN lo descarriló en sus aspiraciones presidenciales, pero advirtió que pretende volver a intentarlo en el 2030.

En un video grabado en su casa, el Gobernador que había solicitado una licencia de seis meses para ser elegible en el 2024, dijo que sus adversarios políticos hicieron todo lo posible para sacarlo de la contienda, pues había superado ya a su candidata, Xóchitl Gálvez.

"En 10 días de precampaña y con solo visitar seis estados de la República nos consolidamos en segundo lugar, mandamos al PRIAN a tercero en caída libre", afirmó.

"Fue tal la sacudida que tuvieron que acordar en lo más alto de estos poderes fácticos para bajar a Samuel García de la contienda", añadió, "fue tal el crecimiento que tembló el sistema, la vieja política nos descarriló".

García añadió que en 2024 el PRIAN será arrasado en Nuevo León y no ganará un solo Diputado, y luego apuntó a nivel federal para 2030.

"En el estado de Nuevo León van para afuera, y a nivel nacional se van a topar con pared, porque México sí tiene opción y es Movimiento Ciudadano", dijo.

"Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener, y les vamos a ganar, y ya no me van a poder bajar".