Dice Samuel que puede hacer precampaña con Mariana

Monterrey, NL.- El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, planea acompañar a su esposa Mariana Rodríguez en eventos de precampaña, al asegurar que su única limitación es utilizar el logo del partido.

En historias de Instagram con Rodríguez, precandidata a la Alcaldía de Monterrey, el emecista sostiene que después de las 17:00 horas y en fines de semana puede acompañarla en sus eventos supuestamente dirigidos a militantes y simpatizantes, pero que se realizan en espacios públicos.

"Quiero hacerte un trato: como ya asimilé que este año tampoco va a haber vacaciones y me vas a poner a jalar todos los días, al menos fuera de mi horario laboral invítame, de cinco (17:00 horas) en adelante", le comentó el Gobernador a su esposa.

"Yo puedo hacer todo con no tener el logo del partido y no tener horario laboral", añadió, "o sea que de lunes a viernes, de cinco en adelante, y sábados y domingos, me tienes completo para ti".

Samuel García cierra sus publicaciones diciendo que haría un sondeo en sus redes sociales sobre si debe acompañar a Rodríguez en su precampaña fuera de lo que considera su horario de trabajo.