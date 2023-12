Dice Soto que se reunió con Morena por preocupación en TEPJF

La Magistrada Mónica Soto, una de las tres que encabeza la presión hacia su homólogo Reyes Rodríguez para que deje la presidencia del Tribunal Electoral, justificó que se reunió con un integrante de Morena, porque este partido está preocupado por la disputa que vive el organismo.

Soto explicó este lunes la reunión que sostuvo hace una semana con el representante del partido oficial, Sergio Gutiérrez, en medio de la tensión entre magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Es el representante ante el INE y me he reunido también con muchas actoras y actores políticos, con todos los que me han llamado para preguntarme y decirme lo mismo: ¿Qué está pasando? ¿El problema interno con ustedes afecta a los intereses de mi partido, afecta a los intereses de nuestras candidatas, candidatos que vamos a tener?", dijo.

"Me lo dijo también otras fuerzas políticas y yo estoy aquí, se los digo de frente, abiertamente, quien quiera platicar conmigo, lo puedo hacer. Es importante que se sepa que la inquietud que han tenido las actoras y los actores políticos al ver que tenemos algunas diferencias es natural que nos busquen para preguntar si eso puede afectar el desarrollo de los procesos internos en sus partidos, a lo cual le he dicho a él y a todas y a todos que no va a afectar, que esté él y todos los demás tranquilos", justificó.

Mientras tanto, la tarde de este mismo lunes se reunirán cuatro de los cinco integrantes de la Sala Superior para determinar si la sesión en la que se discutirá si el Magistrado Reyes Rodríguez deja la presidencia se realiza hasta el 18 de diciembre, luego que la magistrada Janine Otálora regrese a México, o se si da de manera virtual.

Tras reunirse con magistrados regionales, Reyes y el bloque de tres magistrados que piden su renuncia (Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata) a la presidencia del Tribunal afirmaron a medios de comunicación que seguirán dialogando hasta encontrar una salida a sus diferencias.

Siguen atorados en TEPJF

Rodríguez Mondragón explicó que recibió dos oficios, uno de Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes para que se reanude la sesión para tratar el tema de su salida, y otro de Janine Otálora, quien apoya su permanencia, para que esperen su regreso.

La Magistrada Otálora se encuentra en Venecia, Italia, en un foro internacional, viaje que fue aprobado por sus compañeros, y el cual concluye hasta el 18 de diciembre.

La otra opción, indicó, es que se convoque de manera virtual, por lo que este lunes se reunirán los cuatro magistrados que están en el País para definir el día.

El bloque opositor a Reyes Rodríguez sigue presionando para que la situación de la presidencia se resuelva pronto.

Soto consideró que podían sesionar de manera presencial sin la asistencia de Otálora, mientras que de la Mata no descartó que pudiera ser virtual.

¿Se subsanan los señalamientos que se han hecho entre ustedes?.

"Por mi parte sí", respondió el presidente del Tribunal.

De la Mata comparó la relación laboral y los momentos en ella con los años de estudio en primaria o secundaria.

"Ninguno de nosotros somos enemigos ni adversarios, trabajamos juntos en un Pleno, llevamos siete años trabajando juntos, es como una primaria y un año de secundaria. Seguramente ustedes tuvieron compañeros en ese tiempo y había momentos buenos y momentos malos", agregó De la Mata.

El Magistrado negó que la relación esté rota, por lo que insistió en que únicamente hay una divergencia que tienen que solucionar.

"Tenemos una divergencia, este tribunal es fuerte, hará su trabajo y lo está haciendo, tenemos una divergencia en una cosa en la que no coincidimos que tenemos que ponernos de acuerdo, pero les garantizo que el Tribunal está haciendo su trabajo, los cuatro estamos haciendo nuestro trabajo y vamos a ir a dialogar para dirimir diferencias", señaló.

El Magistrado Fuentes confió que la reunión que sostendrán este lunes "dará bueno frutos".

"Hay desacuerdos, hay diferencias de puntos de vista, que son precisamente las que tenemos que platicar. Creo que eso despejará muchas dudas, permitirá una conducción adecuada del Tribunal de cara al proceso electoral, y nosotros creemos que el diálogo es el que debe privilegiar la solución de todos los conflictos. Vean ustedes hoy, hay unidad en lo esencial, que es en mantener y darle fortaleza a la institución", insistió.

Rodríguez aclaró que no le han pedido que renuncie como Magistrado, sólo a la presidencia.