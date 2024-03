Dice Xóchitl que declarará guerra a las enfermedades

Diego Gallegos / Agencia Reforma / La candidata Xóchitl Gálvez dijo que la única guerra que declarará será contra enfermedades, tras escuchar testimonios de salud en Oaxaca

Salina Cruz, México.- Después de escuchar testimonios relacionados con la precariedad del sistema de salud en Oaxaca, Xóchitl Gálvez afirmó que la "única guerra" que declararía como presidenta sería contra la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

"La salud la tenemos por los suelos", le comunicaron durante una reunión con un puñado de personas aquejadas de diabetes en un hotel de Salina Cruz. "No hay personal ni medicamentos", incidieron derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).

"Nuestras obras faraónicas estarán en los hospitales", prometió la candidata opositora a la Presidencia de la República, visiblemente conmovida con los testimonios que conoció de primera mano, sobre todo el de una mujer en silla de ruedas que había perdido una pierna a causa de la diabetes.

"Conozco Oaxaca bastante más de lo que se imaginan. Conozco Oaxaca en su pobreza y su marginación y no me gusta este Oaxaca violento", introdujo Gálvez.

"Ustedes saben de qué estoy hecha: no me gusta prometer cosas que no voy a poder cumplir, y por eso tenemos que hacer un buen uso del gasto público".

Xóchitl aseguró que no estará en contra "de ninguna obra que se haya hecho, pero sí le voy a dar prioridad a las personas, al dolor y sufrimiento". Según contó, sus papás murieron a causa de la diabetes.

"Seré la primera indígena mujer en la Presidencia de la República", avisó. "Y, por lo tanto, ustedes sabrán lo importante que para mí va a ser Oaxaca. Sí, voy a declarar una guerra y la única guerra que yo voy a declarar durante mi Gobierno será contra las enfermedades que representan las principales causas de muerte entre los mexicanos", prometió.

La candidata reparó en el hecho de que "la epidemia de diabetes" en México afecta la vida de 12 millones de mexicanos, casi tres veces la población de Oaxaca.

"Mi Gobierno recalcó va a declarar la guerra a la diabetes y haremos una inversión histórica para acompañar a los pacientes en la prevención, el control y avance de la enfermedad".

Una estrategia de prevención y control acompañada por el sector salud previno Xóchitl ayudará a reducir el número de casos y el dolor y angustia de los pacientes. Una de sus propuestas está orientada a que en mercados públicos y tiendas de autoservicio haya nutriólogos que ofrezcan consultas gratuitas.

"Mi Gobierno va a invertir el presupuesto más grande en la historia en combate a la diabetes para que un número mayor de pacientes pueda tener acceso a sus tiras reactivas para medir sus niveles de glucosa", ofreció.

En una coyuntura marcada por la carencia de camas y medicamentos, Xóchitl aseguró que frenará "el caos" que asoma en los hospitales públicos. Prometió la entrega de una tarjeta con la que los mexicanos se podrán atender "en cualquier lugar", en razón de que el Gobierno cubrirá la atención del médico.

"Este Gobierno sí ha privatizado la salud", alegó. Según dijo, los hospitales privados han crecido desmesuradamente, en perjuicio de la salud de los más pobres. Por lo pronto, informó que se restablecería el Seguro Popular y que impulsará la reconstrucción del Sistema Nacional de Suministro de Medicamentos.

"El Gobierno simple y sencillamente les va a pagar: nos vamos a poner de acuerdo con las farmacias para que no sean abusivas, para que sea un precio razonable a través de los precios internacionales de los medicamentos".

Muchos hampones en Oaxaca

A su llegada a Huatulco, Xóchitl afirmó en entrevista que en Oaxaca ha habido "muchos hampones".

"Tengo muchos años de trabajar en Oaxaca y los Murat, los Eviel. Morena no se puede jactar de llevárselos a través del Partido Verde: gente que ha saqueado Oaxaca. O sea, me sorprende cómo se transformaron los viejos malos priistas, de los que tantos se quejaban. (El exgobernador) Murat estaba acusado de 5 mil millones de pesos en el Infonavit".