Dicen que no es sargazo... que es zacate

Reforma Especial

Quintana Roo.- Contrario a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cinco expertos en Ciencias del Mar, todos integrantes del Comité Asesor Técnico del Sargazo en Quintana Roo, reconocieron que desde febrero pasado hay presencia de esa alga en las playas del Estado.

Los especialistas reconocieron que el sargazo se acumula en menor medida, pero que en los siguientes meses su aumento o disminución dependerá de las corrientes marítimas, principalmente las del sureste y este.

Esta mañana, el almirante Eduardo Redondo Arámburo, subsecretario de la Secretaría de Marina, alegó que es zacate marino y no algas lo que puede verse en algunas playas.

"Son fotografías de la situación actual (de las playas). Es un poco de zacate marino, no son algas. Y en el resto de las fotografías pueden observar ustedes las playas perfectamente limpias", comentó el Almirante

Brigitta I. van Tussenbroek, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, dijo que, aunque todavía no se acumula, las previsiones dictan que es posible que en los siguientes meses llegue bastante sargazo.

"En las últimas dos o tres semanas ya ha llegado sargazo en pequeñas cantidades, y luego en cantidades mayores, como no hay bastante viento del norte, aunque recala, luego afortunadamente la misma hidrodinámica hace que regrese al mar. Sí hay sargazo, pero todavía no en cantidades catastróficas", dijo la integrante de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de Puerto Morelos.

Joel González Chiñas, oceanólogo y biólogo que investiga la problemática desde 2015 en Puerto Morelos, aseguró que los arribos recientes se pueden limpiar en unas cuantas horas, por ello no son tan evidentes.

Dijo que mientras en zonas del centro y norte de la región, como Puerto Morelos y Cancún, se limpian rápido las playas; en playas como Xcalak y Mahahual, en el sur, sí se observan la acumulación.

"Los recales que han llegado son manejables, a lo mejor es que tienen otros datos por allá, pero sí hay recales, moderados y manejables, pero hay que tener en cuenta que ya viene más sargazo.

"Ya han habido recales de sargazo, hay fotografías y mapas, no es algo que estamos escondiendo, hay gente que camina en la playa y manda fotos. En hoteles hay brigadas diarias de limpieza, ya sea de pasto marino o sargazo, muy temprano las hacen, por eso no se ven playas sucias pasando las 10 de la mañana", reconoció.

Para el investigador del Instituto Nacional de la Pesca, Jaime González Cano, la llegada de sargazo todavía no está en sus meses críticos, pero a partir de mayo los diagnósticos indican que puede haber mayor presencia.

"Sí hay sargazo ahora, todavía no son los meses fuertes del sargazo en el Caribe mexicano, ha estado llegando poco sargazo, la cuestión es que más bien estamos, si hablamos de una temporada de sargazo, apenas al principio", explicó el especialista.

Otro experto más es el oceanólogo Alejandro Bravo, quien dijo que, sin afán de enemistar con la Semar, se debe reconocer que en la entidad hay acumulación de la macroalga, y no sólo de pasto marino.

"Sí hay presencia, la Semar no hace un pronóstico más allá de 15 días, cuando tienen las herramientas para poder hacerlo, prevenirse, entonces tampoco quiero hablar de Semar, sí hacen un gran trabajo, lo que menos queremos es que se molesten y se vayan, porque sí podría pasar, nos interesa que estén, colaboren y se mantenga su presencia", dijo a REFORMA.

Esteban Amaro, oceanólogo y director de la Red de Monitoreo de Sargazo, explicó que con cámaras web a lo largo de la costa de Quintana Roo, un satélite de la Universidad del Sur de Florida y el 'Sistema Sentinel' de la Agencia Espacial Europea es que ellos determinan si hay sargazo o no.

"A la fecha no hemos tenido ningún recale masivo de sargazo, ni acumulación excesiva, tenemos pequeñas acumulaciones, que si bien no son importantes, es una señal del que sargazo está llegando, es un ciclo anual, todos los años en marzo, con llegada de primavera, empieza temporada de sargazo, es muy marcada y acaba en septiembre, no hay vuelta de hoja, eso será todos los años", afirmó.

Se prevé que mañana 18 de marzo se realice la primera sesión en este 2021 del Comité Asesor Técnico del Sargazo en la entidad, donde también tiene participación la Semar, autoridades municipales y la Administración estatal.

REFORMA publicó el martes pasado que en la entidad iniciaron brigadas hoteleros, ciudadanos y Ayuntamientos para limpiar el sargazo, y que Secretaría de Marina haría lo propio hasta abril, pero nunca se expuso que la alga había arribado en grandes cantidades.