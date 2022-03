Difícil cambiar posturas críticas al AIFA: López Obrador

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que será difícil cambiar la percepción de quienes critican al recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) incluso sin conocelro, porque se trata de una posición ideológica.

Los críticos del Aeropuerto señalan que la terminal está demasiado lejos de la Ciudad de México, que carece de servicios, y que no está lista la conectividad con la capital del país.

"Y ojalá de veras los que tienen una idea distinta del aeropuerto que vayan. Va a ser muy difícil que cambien, porque es mucha la cerrazón, es una cosa acá, ideológica.

"Que está muy distante el Aeropuerto, independientemente de dónde están los aeropuertos en el mundo, que hay ya gente en las redes que están hablando que sí conocen y saben que los aeropuertos de Londres, Nueva York y cualquier otra parte del mundo están lejos del centro de las ciudades", puntualizó López Obardor.

Afirmó que quienes señalan que los usuarios frecuentes de vuelos de avión sólo se encuentran en ciertas colonias de la Ciudad de México con alto nivel económico es una idea equivocada.

"Imagínense. Pensar que el aeropuerto solo va a ser utilizado por quienes viven en las colonias más lujosas. Los de Ecatepec, que tienen ahí el aeropuerto, esos no son ciudadanos, no viven en una ciudad, eso no es ciudad. Pachuca, que les va a quedar... Tecamac, tampoco.

"Es esa concepción clasista, racista y va a ser muy difícil de cambiar ese pensamiento", sentenció el presidente.

Dijo que no le extraña la oposición al AIFA de algunos sectores que, dijo, son contrarios a su gobierno, y advirtió que esas posturas se van a agudizar contra los proyectos que desarrolla su administración en lo que resta de su sexenio.

"No hay que extrañarse y yo le diría a los amigos, compañeros, a todos, que esto va a seguir, y se va a intensificar y lo mejor es lo peor que se va a poner", insistió.

Tras la rueda de prensa, López Obrador presenció una ceremonia de la cultura Wixárica en el patio central de Palacio Nacional.