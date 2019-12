Difícil que cambie dictamen de outsourcing: Napo

Ciudad de México.- El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, acusó chantajes y presiones de grupos empresariales para evitar la discusión en el Pleno de la iniciativa que prohíbe la mayoría de los esquemas de outsourcing.

En entrevista luego de participar en la Reunión Anual sobre Productividad del sindicato minero, Gómez Urrutia señaló de manera directa al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por haber cabildeado con coordinadores parlamentarios de Oposición para que se frenara el dictamen.

"Obviamente, la reacción del Consejo Coordinador Empresarial, de las cámaras empresariales, fue que se oponían a esta iniciativa de reforma (...) hablaron con los coordinadores parlamentarios del PAN -los tenemos perfectamente claros e identificados, porque no participaron en las comisiones- del PRI, de Movimiento Ciudadano y del PRD para decirles que detuvieran esto.

"Hablaron a través de la Junta de Coordinación Política con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y -entre todos- estuvieron diciendo que se retardara, se suspendiera la aprobación y que no se llevara al Pleno este acuerdo hasta que no se tuvieran nuevas reuniones de parlamento abierto", detalló.

El líder minero rechazó que el dictamen de reforma a las leyes Federal de Trabajo y del IMSS aprobado por unanimidad en comisiones pueda modificarse como resultado del parlamento abierto.

Gómez Urrutia dijo que esto sería una falta de respeto para los senadores que analizaron la iniciativa y la avalaron, por lo que cualquier cambio deberá ser producto de reservas en el Pleno.

"Está dictaminado por unanimidad en estas dos comisiones y de los senadores el dictamen. Sería muy difícil que se pueda cambiar, se pueden escuchar todas las opiniones en un nuevo foro, reunión, no tenemos inconveniente en volverlo a discutir y aprobar, pero los cambios que podrían sugerir no pueden quedar en este espíritu que ya fue aprobado, que ya fue dictaminado", advirtió.

Gómez Urrutia recordó que en el mes de julio llevaron a cabo un parlamento abierto de tres días en el que participaron cámaras empresariales, líderes sindicales y especialista en derecho laboral.

Acusó al sector empresarial de buscar retrasar la aprobación del dictamen porque quieren seguir manteniendo los privilegios y las ganancias que han obtenido hasta ahora.

"La han magnificado porque lo que no quieren en el fondo es cambiar las cosas y seguir en la conformidad y en la conveniencia de estos privilegios que han acumulado por muchos años", advirtió.

El 3 de diciembre pasado, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a la Mesa Directiva que frenara el trámite del dictamen de reforma que prohíbe la mayoría de los esquema de outsourcing momentos después de que en comisiones fue aprobado por la mayoría.

Ayer, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados -que pretendía discutir una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo para eliminar el esquema del outsourcing- pospuso el análisis hasta después de que se lleve a cabo un ejercicio de parlamento abierto a petición incluso de los promoventes.

Y ve reconocimiento en presencia de secretarias

Cuestionado sobre la presencia de secretarias de Estado y de dirigentes de Morena en la primera asamblea de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), el senador rechazó que se trate de la reproducción de viejos estilos priistas.

"No tiene nada que ver la presencia de funcionarios de alto nivel, al contrario, yo creo que es un reconocimiento al esfuerzo que hemos estado haciendo durante todo este año al constituir esta nueva Confederación Internacional de Trabajadores, que es una confederación democrática, transparente, moderna, que busca fomentar la democracia sindical y la justicia laboral como está en la nueva ley", señaló.

El líder minero dijo que la presencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, es una muestra de la inclusión de los trabajadores en el proyecto que encabeza el jefe del Ejecutivo federal.

"La presencia de ellas le dan realce a esta actividad que hemos estado haciendo, porque va acorde con los cambios que necesita el País, este gran proyecto de transformación que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció, y la clase trabajadora no se podría quedar fuera de estos cambios", expresó.

REFORMA publicó que, pese al discurso presidencial de que no se intervendrá en la vida de los sindicatos, Sánchez Cordero y Polevnsky acompañaron a Gómez Urrutia en un acto gremial, como ocurría en la era de Carlos Salinas de Gortari.