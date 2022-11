'Difícil que Pemex cumpla con reducir 98 por ciento sus emisiones'

Cortesía Pemex / México es el octavo mayor quemador de gas natural en el mundo

Ciudad de México.— El ambicioso compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que Pemex reduzca el 98 por ciento de sus emisiones de metano para 2024 resulta complejo, advirtieron expertos.

En la reunión que el Mandatario sostuvo el pasado 28 de octubre con John Kerry, Enviado Especial Sobre el Clima de Estados Unidos, se hizo el compromiso de reducción de emisiones de gas metano de la petrolera estatal.

La propuesta implica dejar de quemar gas y que éste sea capturado para su reutilización en procesos de Pemex.

Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación dijo que Pemex no ha logrado las metas establecidas en su Plan de Negocios, por lo que se ve complejo lograr la meta presidencial.

"No es sólo el metano, es la reducción de todos los gases a lo que se han comprometido. Es casi imposible porque no tienen un plan de sustentabilidad, no han publicado su informe de 2021 y ya se va a acabar 2022.

"La verdad si es que hay un esfuerzo de Pemex por reducir su gas metano, deben empezar por la transparencia y decirnos cuánto están quemando de gas metano y cómo será la estrategia de captura y reutilización, porque en junio ya nos habían prometido una inversión de 2 billones de dólares para ese propósito y no sabemos en qué quedó eso", apuntó.

Marco Jano, coordinador de Proyectos de Mitigación de Iniciativa Climática de México (ICM), dijo que es importante conocer el plan de acción de Pemex para cumplirlo.

En junio, López Obrador ya había prometido que se invertirían 2 mil millones de dólares para que Pemex redujera sus emisiones de metano como un acuerdo con empresas de Estados Unidos.

Se desconocen detalles sobre cómo se gastará el dinero, durante qué periodo y de dónde provendría.

Compromiso sin cumplir

Ayer se dio a conocer que, en 2016, Pemex llegó a un acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para invertir 3 mil millones de dólares como parte de un plan para reducir la quema de gas y así evitar multas por parte del regulador.

La compañía acababa de recibir una multa por exceder el límite impuesto por la CNH y presentó el plan para solucionar el problema, según un documento del regulador visto por Reuters.

La inversión millonaria estaba destinada a cinco proyectos de infraestructura.

Cuando el regulador aprobó la propuesta, enfatizó la urgencia del tema en un documento de evaluación y dijo que la cantidad de gas de estos campos "seguirá en aumento". Pero el plan fue abandonado dos años después, según un segundo documento de la CNH, que se elaboró para detallar el progreso.

Pemex había gastado la mitad del dinero prometido en arreglos que no hicieron nada para resolver el problema subyacente, según tres fuentes con conocimiento directo del asunto, que señalaron una fuerte inversión en equipos de bombeo, tuberías y un turbocompresor.

Pero las piezas finales de la infraestructura nunca se construyeron, incluida una nueva plataforma destinada a comprimir el gas recolectado de todos los campos petroleros y reinyectarlo para mantener la presión y prolongar su vida útil.

Sin eso, las otras inversiones resultaron inútiles, agregaron las fuentes, porque el gas aún se quemó como antes.

Una fuente confesó que el regulador multó nuevamente a Pemex por reincidencia en 2021, pero la petrolera inició procedimientos legales para anular la multa, que aún están pendientes.

En 2020, en una admisión efectiva de que no cumpliría con los objetivos del compromiso de inversión que había hecho en 2016, Pemex solicitó permiso a la CNH para quemar o desperdiciar en el campo Ku-Maloob-Zaap (KMZ), el mayor activo de la petrolera, a un ritmo aún mayor durante otra década.

Propuso quemar hasta el 71.3 por ciento del gas hasta 2030, según muestran documentos públicos revisados por Reuters. El regulador aprobó el plan.

Pemex no infringió la ley al no cumplir con el compromiso de inversión y no se previeron sanciones en los términos del acuerdo. Pero el plan habría sido un paso importante para operar de una manera más ambientalmente responsable.

El plan se estancó al final del mandato de Enrique Peña Nieto, predecesor del Presidente López Obrador, dijeron las fuentes, y no se reanudó aún cuando aumentaron las preocupaciones ambientales.

Un daño letal al ambiente

En los últimos años, a medida que el costo ambiental de la quema se ha vuelto más claro, muchas empresas han invertido en nueva tecnología e infraestructura para frenar la práctica.

Los científicos argumentan que las compañías petroleras no deberían quemar gas de forma rutinaria. Pero donde no es posible capturar, procesar o transportar el gas, como en campos remotos, al menos deben asegurarse de que el quemado se haga limpiamente.

Un mechero, cuando arde limpiamente, descompone el metano, en su mayor parte, en dióxido de carbono y vapor. El dióxido de carbono absorbe mucho menos calor en la atmósfera que el metano.

Pero el metano puede escaparse tanto de mecheros que no se queman bien como de oleoductos, pozos y centros de procesamiento de gas.

Treinta y cuatro países, incluido México, así como 51 empresas, han firmado un compromiso respaldado por el Banco Mundial (BM) para reducir a cero la quema rutinaria para 2030.

A pesar de ser uno de los signatarios, la quema en México alcanzó niveles récord en 2021.

En KMZ, la situación es particularmente dura. Ubicado a unos 105 kilómetros de la costa de Ciudad del Carmen, en Campeche, el campo principal se llama Ku. Cuarenta años después de su descubrimiento, Ku sigue siendo uno de los activos petroleros más importantes del país.

Pemex no publica datos de quema para sus campos, pero cuatro conjuntos diferentes de datos no públicos de la CNH vistos por Reuters, mostraron que la quema y otros desechos en KMZ aumentaron drásticamente desde 2018.

El regulador dijo que, en 2020, la compañía desperdició el 37.7 por ciento del gas de Ku solo a través de la quema, el venteo o de otra manera. El límite legal de México es del 2 por ciento.

La fuga de metano también ha sido un problema. Científicos, incluso de la Universidad Politécnica de Valencia en España, detectaron dos emisiones masivas de metano en parte de KMZ, en diciembre de 2021 y agosto de este año.

Pemex, la Secretaría de Energía y la CNH no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Con información de Reuters y Diana Gante