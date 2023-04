Difiere Adán de SRE: Cumbre no se canceló por Covid de AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Contrario a lo informado por la Cancillería, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, señaló que la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria de América Latina -que se realizaría en Cancún el 6 y 7 de mayo- no fue suspendida por el tercer contagio de Covid-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia, el titular de Segob declaró que la cumbre fue aplazada porque no se conciliaron agendas con otros países de Latinoamérica.

"Informó esta mañana el Canciller Marcelo (Ebrard) que efectivamente se había pospuesto ese encuentro previsto en mayo en el Estado de Quintana Roo, que se había pospuesto básicamente porque fue imposible conciliar las agendas y que será un replanteamiento de los 30 días para llevarse a cabo", señaló.

"No tiene que ver con la enfermedad del presidente. No, no, nada que ver", subrayó.

Este martes, la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard informó que la decisión de cancelar el encuentro estaba relacionada con el estado de salud del Mandatario federal.

"Esta decisión se da luego de conocerse el diagnóstico positivo de Covid-19 del presidente de la República, quien inauguraría el componente de promoción comercial y las sesiones de trabajo de los jefes de delegación de los países participantes", anunció ayer en un comunicado la SRE.

El encargado de la política interior del país señaló que el mandatario federal estaría reanudando sus actividades con normalidad antes del fin de semana.

"Nosotros creemos, y así lo sostienen los médicos, que el señor presidente estará reanudando sus actividades normales, aunque está muy al pendiente del despacho de los asuntos públicos, antes del fin de semana", indicó.

López Hernández dijo que el primer mandatario tiene cada vez menos síntomas y sigue recuperándose.

"Ya cada día son menos los síntomas, la sintomatología en estos casos asociada Covid-19. No soy el doctor Alcocer, aunque en la reunión de esta mañana nos envió el último reporte sobre el estado de salud del presidente", dijo.

"Todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal, continúa en aislamiento, pero ya recuperándose de la afección", abundó.

Esta no es la primera ocasión en la que se registran tensiones entre los dos secretarios de Estado y aspirantes de Morena a la candidatura presidencial de 2024.

El 28 de marzo, tras la tragedia migrante en Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 40 muertos, el titular de Segob aseguró que la responsabilidad de la política migratoria era del Secretario de Relaciones Exteriores.