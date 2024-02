Difiere AMLO de Slim y dice: FA ayudan a transformación

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Luego que el empresario Carlos Slim Helú calificó como excesivo el poder, la autoridad y facultades que tienen las Fuerzas Armadas en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a los militares ya que han ayudado a la transformación del País.

"Llaman militarizar el País pero se olvidan que además de estas funciones legales es pueblo, el Ejército es pueblo. A lo mejor tendría yo alguna preocupación si los Generales de División pertenecieran a la oligarquía, como sucede con otros ejércitos, pero los altos mandos del Ejército y la Marina surgen de nuestro pueblo, son hijos de militares y marinos, de comerciantes y maestros, de campesinos, es gente muy leal. Son de las instituciones que más nos ayudado, más nos han apoyado en este proceso de transformación", comentó López Obrador en conferencia.

Con el manejo de empresas, los militares van a reportar pérdidas, dijo ayer Carlos Slim al juzgar que las Fuerzas Armadas han incursionado en áreas que no son su especialidad: "Están en demasiadas cosas".

"Es un exceso", sentenció.

En una conferencia de prensa que duró cuatro horas, el empresario reconoció que los militares son buenos para la construcción, pero no para la gestión de empresas.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal destacó las labores que ha hecho el Ejército durante su Gobierno.

"Yo tuve la suerte o la fortuna que había un equipo de ingeniero militares importantísimos, trabajadores, honestos, de primera. No es para contestarle a Carlos eh..., es nada más para darles un ejemplo a todos.

"Si los ingenieros militares construyen una obra en mil millones y la hacen en un año, una empresa constructora de México o del extranjero sería, esa misma obra, la hace en 2 mil millones de pesos y en dos años. Si no hubiese contado con el apoyo de los ingenieros militares, no terminamos el Aeropuerto Felipe Ángeles, que nos significó un ahorro de 120 mil millones de pesos", mencionó.

López Obrador dijo que los ingenieros militares de México han sido más eficaces que los de China en cuanto a labores de construcción.

"Nos han ayudado mucho, nada más les diría yo a las empresas constructoras: ¿Quién hace un aeropuerto de calidad internacional, ya no hablemos de Felipe Angeles en 2 años y medio, sino el de Tulum que lo hicieron en 1 año y 5 meses? ¿Quién? Ni nuestros amigos que son tan eficaces, trabajadores y ejemplo mundial, nuestros amigos de China, hacen eso", destacó.

Dice AMLO que Gobierno no comprará Telmex

Luego que ayer también Carlos Slim Helú afirmara que Telmex está en números rojos y ya no es negocio, el Presidente López Obrador dijo que su Gobierno no la compraría.

"No (compraríamos Telmex), no, para nada. Le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, casi a todos los empresarios. Ya he dicho varias veces que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro.

"Por eso, ellos están constatando de que funciona nuestro modelo económico, lo que llamamos el humanismo mexicano, que es único y no lo patentamos porque queremos que se aplique en todos lados. Estamos demostrando que si no hay corrupción, si no hay lujos en el Gobierno, si no hay impunidad, se puede lograr una sociedad mejor", manifestó.

El titular del Ejecutivo federal agregó que Slim ha logrado construir su fortuna gracias a que ha sido un buen empresario.

"Si él, repito, ha incrementado su fortuna es porque es un buen empresario y además porque dinero llama a dinero, pero eso es otra cosa", finalizó.