Difieren por arresto en caso Rébsamen

Ciudad de México— Pese a que autoridades capitalinas informaron que la detención de Mónica García Villegas, dueña del Colegio Rébsamen, se llevó a cabo por una denuncia ciudadana, el despacho de abogados que representaba la defensa de la maestra expuso que ella se entregó voluntariamente.

"El día de hoy a las 10:48 horas se recibió una denuncia ciudadana vía correo electrónico que nos indicaba el paradero de la C. Mónica García Villegas. A las 11:28 fue detenida, respetando sus derechos, en un restaurante de Calzada de Tlalpan", dijo la Procuradora Ernestina Godoy.

La funcionaria detalló que la PGJ atendió 16 denuncias desde el 30 de abril, fecha en que se publicó una recompensa de 5 millones de pesos a quien diera información de su paradero, lo que implicó rastrear a "Miss Mónica" en Mérida, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Chiapas.

De acuerdo con la Procuradora, además de Villegas, quien es acusada del homicidio culposo de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad, en el sismo del 19 de septiembre de 2017, aún quedan pendientes de cumplir dos órdenes de aprehensión en contra de Directores Responsables de Obra.

Sin embargo, el despacho de abogados Coello Trejo y Asociados dijo que su cliente se había entregado por negociaciones con un autoridades locales.

"Fue una decisión estrictamente personal de la profesora y su familia, derivado de las negociaciones que tuvieron con un Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México y un Diputado local (sin conocer los nombres)", exponen en un comunicado.

La firma también explicó que se le planteó interponer amparos contra las órdenes de aprehensión, además de que la recompensa formara parte de la reparación del daño a las víctimas y a un fideicomiso a los terrenos donde se encontraba el colegio, lo cual fue desechado por la familia y la propia García Villegas.

No obstante, la versión de la entrega voluntaria fue filtrada y publicada por medios de comunicación casi media hora antes de la hora en que la PGJ anunciara la detención.

"La detuvimos (...) Desde que publicamos el acuerdo en el que se ofrecía la recompensa la ciudadanía empezó a participar (...) No hay otra versión", expresó la Procuradora.

"Tendrá un juicio justo. Es un tema fundamental para mí que se haga justicia, hemos estado cerca de los padres y las madres", expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

García Villegas ingresó al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, a las 14:58 horas.