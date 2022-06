Digan hoy si van a legislar o no, reta AMLO a opositores

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a legisladores de Va por México, que acordaron no aprobar reformas constitucionales del Ejecutivo, a definir desde "hoy" si van a legislar o no.

En conferencia matutina, el Mandatario federal mostró las intenciones del bloque opositor para no aprobar ninguna de las iniciativas de Morena.

"Así están las cosas, ojalá y hoy salgan a ¿cómo se llama cuando se presenta una denuncia?, a ratificar la denuncia o qué han pensado, porque nada de este juego, esta simulación de que los líderes o los dirigentes dicen 'moratoria constitucional' y algún diputado o senador de estos partidos dicen 'no no no no, eso no', necesitamos una definición.

"Que hoy nos digan, es que iba a decir hoy hoy hoy hoy (ríe). Que nos digan si es así o es como lo dijo Chong ayer, para saber, no el doble discurso, no la hipocresía", retó López Obrador.

El pasado jueves, dirigentes y legisladores del PAN, PRI y PRD firmaron un acuerdo de "moratoria constitucional" que consiste en no aprobar "cualquier iniciativa de reforma" a la Constitución en los próximos dos años.

Va por México argumentó que no darán votos para una reforma a la Constitución que pretenda desaparecer al INE o para profundizar la militarización de la Guardia Nacional, pasando esta corporación de la Secretaría de Seguridad a la de Defensa Nacional.

Para que una reforma constitucional sea validada, se requieren los votos de las dos terceras de los legisladores presentes en el pleno, requisito que no cumple Morena y por eso requiere de la Oposición para alcanzar la mayoría calificada.