Dilapidó Pemex millones vs huachicoleo... y nada

Chihuahua.- Durante la gestión del general Eduardo León Trauwitz como subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, la petrolera gastó 2 mil 281 millones de pesos en el mantenimiento de equipos tecnológicos y en aeronaves no tripuladas para el combate a robo de combustible, establecen datos oficiales.

El desembolso se reportó entre 2015 y 2018 para el mantenimiento a esos equipos y otros instrumentos de detección de flujos de combustible como el sistema Scada, de acuerdo con información solicitada a Pemex.

No obstante, en ese mismo periodo, la petrolera pasó de un promedio de 5.7 tomas clandestinas diarias en su red de ductos a 38 piquetes al día.

Los recursos erogados, por ejemplo al mantenimiento del sistema SCADA, no fueron de utilidad para Petróleos Mexicanos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en la Cuenta Pública 2017 que Pemex Logística implementó de manera deficiente ese monitoreo de ductos, pues la mitad de los sitios estratégicos no contaron con vigilancia.

El sistema estaba diseñado para monitorear 379 sitios estratégicos de una red que estaba compuesta por siete poliductos y 47 sistemas complementarios.

Pero al revisar el cumplimiento de este objetivo, la ASF encontró que 170 sitios estratégicos, el 44.9 por ciento, no estaban monitoreados, ya sea porque nunca se instalaron los equipos, o bien, porque los dispositivos colocados sufrieron desperfectos y no fueron reparados.

"Se pagó mucho dinero ese sistema que, además, quedó demostrado que no sirve ¿De qué nos funciona que detecte la caída de presión del flujo?

"Ya sabemos que es por una toma clandestina, la reacción para evitar el robo no se llevó a cabo y todos salieron ganando: a las empresas que se les pagó millones en los contratos, los huachicoleros robaron lo que quisieron y los funcionarios de Pemex ganaron millones en los moches y simularon combatir el robo de combustible gastando", aseguró a Reforma un superintendente de la empresa.

De acuerdo con datos de Pemex, sólo en el primer trimestre de 2018, Pemex erogó 902.6 millones de pesos para "mantenimiento táctico" para los bienes de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica.

Aparte, la petrolera adjudicó de manera directa dos contratos, uno por 45.1 millones de dólares y otro por 4.9 millones de dólares a la empresa Bird Aerosystems, especializada en equipo de vigilancia aérea.

En tanto, en 2017 la petrolera reportó gastos por 631.7 millones de pesos para la Salvaguarda Estratégica de Pemex, entre ellos 38.9 millones de pesos a LBR Strategy & Intelligence sólo por "consultoría".

A la par, los piquetes fueron a la alza: en 2018, Pemex cerró con 14 mil 910 tomas clandestinas en sus ductos, la cifra más alta reportada por la empresa en su historia.

Actualmente, León Trauwitz es investigado por la Fiscalía General de República por el robo de combustible.